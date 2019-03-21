В областном бюро МСЭ обнаружили хищение более 200 млн рублей

Прокуратура Самары при проверке в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" обнаружила хищение более чем 200 млн руб. из бюджета РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в сентябре 2018 г. руководитель бюро Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 общей стоимостью 390 млн рублей. Расчет по контракту производился из бюджета РФ.

Но при проверке надзорного ведомства выяснилось, что стоимость помещений и земельного участка была умышленно и необоснованно завышена более чем в два раза. Так, реальная стоимость недвижимости на тот момент составляла 151 млн руб., а завышение цены составило свыше 238 млн рублей.

Кроме того, обнаружились многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов.

В результате СЧ по расследованию организованной преступности СУ УМВД России по Самаре 20 марта возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Руководителя бюро медико-социальной экспертизы задержали по подозрению в совершении преступления.