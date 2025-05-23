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Преступления Происшествия

Жительницу Самары подозревают в финансировании нежелательной иностранной организации

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы, которую заподозрили в связи с нежелательной иностранной организацией. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, не позднее 12 февраля 2024 г. женщина перевела 40 тыс. руб. на банковскую карту некоего человека. Деньги предназначались на нужды псевдорелигиозного движения "АЛЛАТРА", основанного на Украине. В августе 2023 г. организацию признали нежелательной на территории РФ.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ ("Оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ").

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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