Жительницу Самары подозревают в финансировании нежелательной иностранной организации

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы, которую заподозрили в связи с нежелательной иностранной организацией. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, не позднее 12 февраля 2024 г. женщина перевела 40 тыс. руб. на банковскую карту некоего человека. Деньги предназначались на нужды псевдорелигиозного движения "АЛЛАТРА", основанного на Украине. В августе 2023 г. организацию признали нежелательной на территории РФ.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ ("Оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы