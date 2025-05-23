В Тольятти поймали 15-летнего вора-рецидивиста

Тольяттинские полицейские задержали 15-летнего жителя области по подозрению в краже. об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, вечером подросток отжал входную дверь в магазин-пекарню и забрал кассовый ящик с выручкой - 17 тыс. рублей. Сотрудники ППС задержали парня, когда он пытался перевести похищенные деньги себе на карту через банкомат.

Теперь несовершеннолетний, уже имевший судимости за имущественные преступления, стал фигурантом нового дела.