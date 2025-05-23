В Тольятти поймали 15-летнего вора-рецидивиста

Тольяттинские полицейские задержали 15-летнего жителя области по подозрению в краже. об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, вечером подросток отжал входную дверь в магазин-пекарню и забрал кассовый ящик с выручкой - 17 тыс. рублей. Сотрудники ППС задержали парня, когда он пытался перевести похищенные деньги себе на карту через банкомат.
Теперь несовершеннолетний, уже имевший судимости за имущественные преступления, стал фигурантом нового дела.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы