В селе Дружба Сызранского района мужчина изрезал женщину и угрожал ножом полицейским

В четверг вечером, 22 мая, в полицию от граждан села Дружба Сызранского района поступило сообщение о мужчине, который нанес удары ножом женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Прибыв на место ЧП, полиция увидела, что мужчина продолжает "противоправные действия", а на неоднократные требования полиции их прекратить, не реагирует. Затем мужчина переключился на правоохранителей и направился в их сторону с ножом.

В попытках самообороны сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел, однако нападавший на него не отреагировал. После этому полицейскому пришлось выстрелить в злоумышленника. Раненому оказали помощь и доставили в больницу. Сейчас проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.