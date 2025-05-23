В селе Дружба Сызранского района мужчина изрезал женщину и угрожал ножом полицейским

В четверг вечером, 22 мая, в полицию от граждан села Дружба Сызранского района поступило сообщение о мужчине, который нанес удары ножом женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Прибыв на место ЧП, полиция увидела, что мужчина продолжает "противоправные действия", а на неоднократные требования полиции их прекратить, не реагирует. Затем мужчина переключился на правоохранителей и направился в их сторону с ножом.
В попытках самообороны сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел, однако нападавший на него не отреагировал. После этому полицейскому пришлось выстрелить в злоумышленника. Раненому оказали помощь и доставили в больницу. Сейчас проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы