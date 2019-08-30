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Преступления Происшествия

Полиция прекратила преследование главы бюро МСЭ

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 августа, в ГСУ ГУ МВД по Самарской области прекращено уголовное преследование руководителя ФКУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Самарского области" Дмитрия Драча, который с апреля этого года находился под следствие и домашним арестом в связи с обвинением по делу о мошенничестве при покупке ведомством нескольких объектов недвижимости по завышенной цене.

Фото: Антон СЕНЬКО

Напомним, в сентябре прошлого года Драч подписал госконтракт № 191-к/018 о приобретение у 74-летней гражданки Эльвиры Калмыковой зданий и сооружений по адресу Молодогвардейская, 33 (пересечении с ул. Венцека), где бюро арендовало площади для своей деятельности. За девять нежилых помещений, в том числе металлический ангар, казна отдала 390 млн рублей.

Эльвиру Калмыкову СМИ называют супругой бенефициара группы компаний "Форра" Михаила Калмыкова.

Оценку объектов перед сделкой проводило самарское ООО "Январь" Алексея Наумова.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки учреждения. Надзорное ведомство обнаружило признаки хищения на 200 млн рублей.

В июле стало известно, что прокуратура же поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Дмитрия Драча.

По словам адвоката главы бюро МСЭ Эльчина Мамедова, на предварительном следствии не было добыто доказательств вины его клиента и поэтому уголовное преследование прекращено. Однако дело продолжают расследовать и предстоит большая работа по допросу множества свидетелей, в том числе работников федеральных структур — Минсоцтруда и Минсоцразвития. Драчу, скорее всего будет отведен статус свидетеля и ему еще придется участвовать в следственных действиях.

"Сейчас с него все ограничения, наложенные судом, сняты и он может выходить на улицу, - рассказал корреспонденту издания Мамедов. - Он не был лишен должности и теперь может продолжить руководить названным учреждением".

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