Главе бюро МСЭ продлили домашний арест

В понедельник, 19 августа, суд Октябрьского Района Самары рассмотрел ходатайство следователя полиции о продлении меры пресечения для начальника ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" (МСЭ) Дмитрия Драча.

Следователь потребовала продлить домашний арест Дмитрию Драчу до 20 сентября, добавив, что его обвиняют в тяжком преступлении. Представитель прокуратуры заявил в суде, что не поддерживает ходатайство следствия.

В то же время адвокат Драча Эльчин Мамедов напомнил, что Прокуратура Самарской области признала незаконным возбуждение уголовного дела и потребовала прекратить уголовное преследование.

Тем не менее уголовное дело не было закрыто. Адвокат ходатайствовал об отмене домашнего ареста.

Суд принял решение продлить до 20 сентября домашний арест.

Следователь в судебном заседании заявила, что по делу допросят сотрудников Минтруда РФ.

Напомним, уголовное дело возбудили после прокурорской проверки МСЭ, обнаружившей признаки хищения 200 млн рублей. Дмитрию Драчу вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в сентябре 2018 г. Драч заключил госконтракт на покупку 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 (здание кондитерской фабрики купца А.А. Савинова) за 390 млн рублей. Прокуратура решила, что стоимость помещений и земли необоснованно завысили более чем вдвое.