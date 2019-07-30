Прокуратура добивается прекращения уголовного преследования главы бюро МСЭ

Прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования начальника ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" (МСЭ) Дмитрия Драча, который является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом Волга Ньюс сообщил адвокат Дмитрия Драча Эльчин Мамедов.

Кроме того, данная информация содержится в письме коллективу бюро МСЭ от помощника генпрокурора РФ (имеется в распоряжении Волга Ньюс).

Как указывается в этом документе, в Генеральную прокуратуру РФ поступила коллективная жалоба на необоснованное уголовное преследование Дмитрия Драча. В результате ее рассмотрения по поручению Генпрокуратуры областное надзорное ведомство проверило обоснованность уголовного преследования и пришло к выводу о "безосновательности" привлечения главы бюро МСЭ в качестве обвиняемого по этому дела "ввиду отсутствия доказательств его причастности к хищению бюджетных средств".

Пока, по информации издания, акты реагирования прокуратуры не рассмотрены следователями по существу.

Напомним, уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий Драч, было возбуждено после прокурорской проверки учреждения. Надзорное ведомство обнаружило признаки хищения на 200 млн рублей.

Начальника областного бюро МСЭ оставили под домашним арестом до 20 июня В понедельник, 20 мая, Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу на один месяц - до 20 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как предполагали правоохранители, в сентябре 2018 г. Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 (здание кондитерской фабрики купца А.А.Савинова) общей стоимостью 390 млн рублей. Рассчитывались по контракту деньгами из бюджета РФ.

Участником сделки выступала 74-летняя Элеонора Калмыкова, которую СМИ называют супругой бенефициара группы компаний "Форра" Михаила Калмыкова.

Прокуратура пришла к выводу, что стоимость помещений и земли умышленно и необоснованно завысили более чем вдвое.

В настоящее время Дмитрий Драч находится под домашним арестом, срок которого установлен до 20 августа 2019 года.

Эльчин Мамедов, в свою очередь, пояснил Волга Ньюс, что требование прокуратуры о прекращении уголовного преследования Дмитрия Драча за мошенничество не гарантирует того, что в его действиях не будут обнаружены признаки другого состава преступления.

"Это вполне возможно. В данном случае хочу обратить внимание на то, что прокуратура, которая собственно и инициировала возбуждение уголовного дела, теперь сама добивается его прекращения", — отметил Эльчин Мамедов.

Также он разъяснил, что в случае, если следственные органы решат не соглашаться с требованием прокуратуры и продолжать расследование, нужно понимать, что по итогу им необходимо будет направить дело в суд.

"Но перед этим обвинительное заключение по делу должна будет утвердить прокуратура", — подчеркивает адвокат, добавляя, что в настоящее время при этом расследование по делу практически полностью проведено. "А это значит, что новым доказательствам виновности моего подзащитного появиться, в общем-то, неоткуда", — говорит Эльчин Мамедов.

Ясность в деле, по его мнению, должна появиться до 20 августа, когда истекает срок нахождения Дмитрия Драча под домашним арестом. Дальше следствие должно либо выйти с ходатайством о продлении его ареста, либо снять обвинения, предполагает адвокат.