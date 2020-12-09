Александр Хинштейн: "Проще сказать, где чистки не нужны"

Во второй части интервью депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн поделился мнением о резонансных уголовных делах и сравнил свои законодательные инициативы с ядерным оружием.

Первая часть интервью>>> Александр Хинштейн: "Историческое поселение - это не стеклянный колпак"

- Вы активно освещали уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества при покупке помещений Главным бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Как оно развивается?

- Следствие по делу ведется, материалы дела переданы в производство в Следственный комитет. Ведомство направило официальное обращение в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Олеговича Котякова, потому что необходимо признание учредителем бюро МСЭ - Министерством труда - факта нанесения ущерба.

Ранее, в 2019-м году, Минтруда отказалось признавать ущерб, отказалось даже выделять представителя для участия в следственных действиях. У меня нет ни тени сомнения, что руководитель бюро Дмитрий Драч действовал тогда в связке со своим тогдашним куратором, заместителем министра труда Григорием Лекаревым, увольнения которого из правительства я добился. Об этом свидетельствовал ряд факторов, в том числе то, как проходила эта сделка. 10 разных объектов приобретались у семьи бывшего президента банка "Солидарность" Михаила Калмыкова (Лекарев когда-то был вице-президентом этого банка).

Кстати, в ходе следствия многочисленными свидетельскими показаниями установлено, что сам Драч находился в доверительных и близких отношениях с семьей Калмыковых. Суть не только в том, что имущество было приобретено по завышенной на 240 млн рублей стоимости: претензия следствия - в том, что Драч ввел в заблуждение своих руководителей и учредителей и тем самым нанес ущерб.

Этот комплекс - здания бывшего промышленного предприятия - частично арендовался бюро МСЭ с 2016 года. В 2018 году под предлогом "зачем нам арендовать, давайте мы лучше купим" начинает готовиться сделка. При этом, когда Драч готовил материалы и направлял их в Минтруда, то указывал, что приобретается один комплекс общей площадью 6000 кв. метров.

- А на самом деле?

- В действительности же по контракту было приобретено 10 нежилых помещений, все помещения расположены на большом удалении друг от друга. Все экспертизы о санитарно-эпидемиологическом состоянии здания представлены по одному объекту, а не по 10.

Полиция прекратила преследование главы бюро МСЭ В четверг, 29 августа, в ГСУ ГУ МВД по Самарской области прекращено уголовное преследование руководителя ФКУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрия Драча, который с апреля этого года находился под следствием и домашним арестом в связи с обвинением по делу о мошенничестве при покупке ведомством нескольких объектов недвижимости по завышенной цене.

Также указывалось, что приобретаемое помещение является капитальным. Однако в числе приобретенных объектов есть ангар общей площадью 466 метров, являющийся не капитальным строением, а сборной металлической конструкцией, в котором из всех коммуникаций - только электричество. Драч утверждал, что это помещение используется для размещения архива, но это также не соответствует действительности, потому что хранить в этом ангаре документы невозможно. Потом он пытался объяснять, что этот ангар используется для хранения автотранспорта, но на территории есть автостоянка на 50 машиномест.

Таким образом, в собственность Российской Федерации был приобретен объект, не соответствующий требованиям и непригодный для использования, по стоимости, в семь раз превышающей реальную. 4,7 млн рублей - максимальная стоимость этого ангара, что установило несколько экспертиз. А он был приобретен почти за 30 млн рублей.

Далее - Драч заключал с Калмыковой (Элеонорой Калмыковой, которую СМИ называют супругой Михаила Калмыкова. - Прим. Волга Ньюс) контракт как с единственным поставщиком. Для этого требовалось разрешение учредителя, Минтруда, но оно было получено не на гражданку Калмыкову, а на ООО "Контраст плюс". Калмыкова являлась соучредителем этой компании, но после того как Драч получил согласие на контракт с единственным поставщиком, она вышла из соучредителей, получив натуральную долю имуществом. При этом изначально проговаривалось приобретение имущества у "Контраст плюс" в большем объеме, чем его стало у Калмыковой. Торговали одно, а получили другое.

И ведь договор аренды между МСЭ и "Контраст плюс" продолжает действовать. Вместо того чтобы купить все помещения, которые используются бюро, была приобретена часть помещений, в том числе совершенно непригодных, а оставшаяся часть продолжает находиться в аренде.

При этом опять же очень интересно - МСЭ является не единственным арендатором у "Контраст плюс", но другие арендаторы платят гораздо меньше, чем МСЭ. Почему-то бюро платит еще и за техническое обслуживание помещения, чего не делают другие арендаторы, тем более что в договоре аренды черным по белому указано, что техническое обслуживание оплачивает арендодатель, а не арендатор.

- Упоминалась еще и история с мертвыми душами...

- Да. В рамках дела проверяется и история, когда люди оформлялись на работу, но реально в МСЭ не работали. Такие эпизоды есть. Я надеюсь, что они дойдут до суда, хотя люди, которые сначала давали признательные показания, теперь от них начинают отказываться. С ними плотно и качественно работают.

Никто не сможет меня убедить, что весь изложенный мною набор фактов (а все, что я рассказал, подтверждено документально) - это свидетельство чистых помыслов Драча.

Сейчас я жду от Минтруда ответа на поставленные вопросы и, главное, решения о том, что действиями руководства МСЭ государству причинен ущерб. Одновременно с этим я от своего имени направил подробную бумагу на имя министра, переговорил с ним лично, довел эту ситуацию до вице-премьера, курирующего социальный блок, - до Татьяны Голиковой.

Если Минтруда откажется признавать ущерб (хотя я не понимаю, как это можно сделать при таких обстоятельствах), я пойду к Голиковой. Если и там не найду поддержки - пойду к председателю правительства. В любом случае я эту ситуацию так не оставлю.

- Есть ли шанс, что в ближайшем будущем арестованному экс-главе регионального минстроя Алексею Гришину предъявят самарские эпизоды?

- Я на это очень надеюсь. Все материалы у коллег есть. Пока движения в этом направлении не вижу.

- В регионе продолжается разгром "Законовского" ОПГ и его "крыши". Недавно под уголовное дело подпал замначальника УМВД Самары Вячеслав Хомских. Кого еще должен настигнуть бумеранг?

- Часть записей из черного гроссбуха Сергея Гафурова (ныне покойный один из лидеров "Законовских". - Прим. Волга Ньюс), в котором оказался и Хомских, расшифрована. Некоторые его фигуранты уже разоблачены и осуждены, в том числе Дмитрий Сазонов (бывший замначальника регуправления Росгвардии. - Прим. Волга Ньюс), бывший прокурор Безенчукского района (Алексей Павлов. - Прим. Волга Ньюс).

На замначальника полиции Самары возбудили дело Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области в четверг, 19 ноября, возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления МВД России по Самаре - начальника полиции Вячеслава Хомских по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах. В пресс-службах СУ СК и областного ГУ МВД информацию не комментируют.

В записной книжке Гафурова есть еще человек, зашифрованный как "Друг". Так записан руководитель одного из оперативных подразделений ГУ МВД по Самарской области. Это не единственное подтверждение о причастности этого лица к деятельности "Законовской" преступной группировки.

- В одном из комментариев в Твиттере вы написали, что в последнее время много скандалов вокруг начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова. У вас есть к нему вопросы?

- Я уважительно отношусь к Александру Ивановичу и не верю в его связи с оргпреступностью. Надеюсь на то, что "Друг" покинет систему не по решению генерала Колокольцева (Владимир Колокольцев, глава МВД РФ. - Прим. Волга Ньюс), а по решению генерала Винникова.

- По делам "Законовских" "пострадали" МВД и прокуратура. Где еще, на ваш взгляд, нужны чистки?

- Проще сказать, где они не нужны.

- Как вы оцениваете работу нового прокурора области и нового начальника регионального управления ФСБ?

- Что касается прокурора, мне нравится тот подход, который демонстрирует Сергей Петрович Берижицкий. Он энергично взялся за дело, и я вижу, что авторитет прокуратуры возрастает. Это объективно так, и к этому сподвигают и те задачи, которые ставит генеральный прокурор, одна из них - максимально быстро реагировать на резонансные ситуации, на общественно значимые события. Берижицкий очень органично эту работу ведет, он неравнодушный человек и искренне пытается изменить ситуацию.

Начальник управления УФСБ Андрей Юрьевич Акулин - профессиональный руководитель. Так же позитивно оцениваю его работу и те мероприятия, которые он реализует.

- Вопрос по профилю комитета Госдумы, который вы возглавляете. В этом году много тревожных событий вдоль границ России, в первую очередь в Белоруссии. Заметную роль в них играют соцсети. Последние ваши законодательные инициативы как-то с этим связаны?

- Нет, никакой связи с событиями в Белоруссии здесь нет. Тема противодействия интернет-цензуре появилась в связи с системными недружественными действиями, которые демонстрируют иностранные интернет-площадки и интернет-ресурсы. На этом фоне государство выступало в роли беспомощного студня, не способного защитить ни себя, ни своих граждан. Конечно, так быть не должно. Кстати, замечу, что в некоторых странах Запада действует очень жесткое законодательство, защищая национальные интересы.

Я в одном интервью сравнивал это с ядерным оружием. Когда страна принимает такие законы - она обороняется, а не нападает. Это сдерживающий фактор. Считать, сколько человек выживет, если сбросить бомбу на Вашингтон, - это из области паранойи. Точно так же бессмысленно рассуждать, что будет, если в России заблокируют Ютуб и Гугл. Но это не значит, что Ютуб и Гугл могут делать что хотят и им невозможно противостоять. Они должны считаться с российскими законами и Российской Конституцией.

Членов ОПГ "Законовские" подозревают в девяти убийствах и похищении человека Предполагаемых членов группировки "Законовские" подозревают в нескольких тяжких преступлениях. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов.

Слышу контрдоводы о том, что это гиганты, для которых доходы с России - капля в море. Не могу с этим согласиться, потому что это миллиарды, с которых, кстати, они не платят налоги в России.

Мне кажется, что иностранные ресурсы сделают правильные выводы. На прошлой неделе уже был прецедент, когда Фейсбук заплатил 4 млн руб. штрафа, который ему насчитали за отказ от размещения в России своих серверов. Не могу исключать, что на решение добровольно выплатить штраф не повлияли внесенные нами законопроекты.

- Стоит ли ждать новых инициатив по следам событий в Беларуси?

- Что можно сделать? Вторично запрещать Телеграм? Никто этого делать не собирается. Я считаю, что законы, которые принимает Государственная дума, должны быть реализуемы, они не могут быть декларативными.

- Как вы переживаете ситуацию с коронавирусом? Как она отразилась на вашей профессиональной деятельности?

- С одной стороны, стало меньше прямого общения с избирателями, к которому я привык, но, с другой, коронавирус запустил многие процессы, которые без него запускались бы гораздо дольше. Сфера информационных технологий - все, что связано с удаленной работой, учебой, банкингом, - развивается гораздо быстрее.

Много споров вокруг дистанционного обучения. Я считаю, что оно должно развиваться. Весной встал вопрос, что делать с выпускными классами в первую очередь. Мне пришлось в этот процесс включиться.

Совместно с Министерством просвещения и Министерством цифрового развития мы в кратчайшие сроки сумели запустить портал "Моя школа в online", на котором выложены соответствующие стандартам образовательные программы. Мы запустили онлайн-уроки по телевидению - на канале ОТР три часа ежедневно, потому что ситуация с пандемией показала, что еще во многих населенных пунктах низок уровень приема интернета.

Дистанционное образование, конечно, не является равнозначной заменой традиционному образованию, но это запасной вариант. Почему важно, чтобы система дистанционного образования была сформирована? Ребенок не пошел в школу - заболел. Если система дистанционного образования запущена и функционирует - пожалуйста, он участвует в учебном процессе, снимаются многие проблемы, которые есть сегодня. Но если говорить о человеческих отношениях - конечно, я за то, чтобы ребенок ходил в школу, а не сидел дома. Однако из двух зол надо выбирать меньшее, и здоровье детей - сегодня это самое важное.