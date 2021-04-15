Бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вновь обвиняется в растрате

Бывший руководитель областного бюро МСЭ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. Это уже второе уголовное дело в отношении Дмитрия Драча.
СУ СК РФ по Самарской области предъявило обвинение экс-руководителю областного бюро медико-социальной экспертизы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый от лица ведомства подписал государственный контракт на приобретение металлического ангара площадью около 466 кв. м. Помещение было приобретено за счет федерального бюджета по завышенной цене — более 29 млн руб., тогда как максимальная рыночная стоимость объекта составляла около 4,7 млн рублей.
В результате бюро МСЭ было вынуждено и дальше арендовать нежилые помещения. Деньги на эти нужды также выделяли из федерального бюджета
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Экс-главе бюро грозит до четырех лет лишения свободы. Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Драча возбудили в марте 2018 года. Тогда ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. Затем его исключили из состава подозреваемых.
21 октября 2020 года Дмитрий Драч вернулся на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, но в марте 2021 года ему не продлили контракт.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор