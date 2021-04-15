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Общество

Бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вновь обвиняется в растрате

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший руководитель областного бюро МСЭ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. Это уже второе уголовное дело в отношении Дмитрия Драча.

СУ СК РФ по Самарской области предъявило обвинение экс-руководителю областного бюро медико-социальной экспертизы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый от лица ведомства подписал государственный контракт на приобретение металлического ангара площадью около 466 кв. м. Помещение было приобретено за счет федерального бюджета по завышенной цене — более 29 млн руб., тогда как максимальная рыночная стоимость объекта составляла около 4,7 млн рублей.

В результате бюро МСЭ было вынуждено и дальше арендовать нежилые помещения. Деньги на эти нужды также выделяли из федерального бюджета

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Экс-главе бюро грозит до четырех лет лишения свободы. Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Драча возбудили в марте 2018 года. Тогда ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. Затем его исключили из состава подозреваемых.

21 октября 2020 года Дмитрий Драч вернулся на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, но в марте 2021 года ему не продлили контракт.

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