Экс-директор Жигулевского заповедника Краснобаев самовольно вернулся на свой пост

Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник. Об этом в Телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, что Краснобаев был уволен после ЧП на Волге: в лодку с людьми врезался катер, который принадлежит Жигулевскому заповеднику. Среди пассажиров были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска, и его коллега по думе Юрий Погиблов. Сообщалось, что пассажиры катера возвращались с некоего мероприятия и были пьяны.

Краснобаев был уволен министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

"Сейчас связался с Козловым, рассказал о "реинкарнации" Краснобаева. Сказать, что министр был возмущен — ничего не сказать. Думаю, в ближайшее время в Жигулевском заповеднике сменится и. о. директора, а сам Краснобаев — сможет претендовать на Книгу рекордов Гиннеса, как дважды уволенный в течение полутора недель", — пишет Хинштейн.