Экс-директор Жигулевского заповедника Краснобаев самовольно вернулся на свой пост

Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник. Об этом в Телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Напомним, что Краснобаев был уволен после ЧП на Волге: в лодку с людьми врезался катер, который принадлежит Жигулевскому заповеднику. Среди пассажиров были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска, и его коллега по думе Юрий Погиблов. Сообщалось, что пассажиры катера возвращались с некоего мероприятия и были пьяны.
Краснобаев был уволен министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
"Сейчас связался с Козловым, рассказал о "реинкарнации" Краснобаева. Сказать, что министр был возмущен — ничего не сказать. Думаю, в ближайшее время в Жигулевском заповеднике сменится и. о. директора, а сам Краснобаев — сможет претендовать на Книгу рекордов Гиннеса, как дважды уволенный в течение полутора недель", — пишет Хинштейн.
Последние комментарии
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!