16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-директор Жигулевского заповедника Краснобаев самовольно вернулся на свой пост В Самаре выясняют обстоятельства ЧП с ребенком на батуте в парке Из Волги у Полевого спуска в Самаре извлекли тело мужчины Уголовное дело бывших сотрудников МЧС из Тольятти передали в прокуратуру для утяжеления обвинения Подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой) арестовали на два месяца в Самаре

Происшествия

Экс-директор Жигулевского заповедника Краснобаев самовольно вернулся на свой пост

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник. Об этом в Телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, что Краснобаев был уволен после ЧП на Волге: в лодку с людьми врезался катер, который принадлежит Жигулевскому заповеднику. Среди пассажиров были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска, и его коллега по думе Юрий Погиблов. Сообщалось, что пассажиры катера возвращались с некоего мероприятия и были пьяны.

Краснобаев был уволен министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

"Сейчас связался с Козловым, рассказал о "реинкарнации" Краснобаева. Сказать, что министр был возмущен — ничего не сказать. Думаю, в ближайшее время в Жигулевском заповеднике сменится и. о. директора, а сам Краснобаев — сможет претендовать на Книгу рекордов Гиннеса, как дважды уволенный в течение полутора недель", — пишет Хинштейн. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

Сергей Бардаев 30 июня 2021 16:37 Самарец, насмерть сбивший следователя, пытается оспорить приговор

Беспредел полный

Александр Калинов 30 июня 2021 07:33 Приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" устоял в областном суде

зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1