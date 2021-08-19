Следователи начали проверку из-за сообщения о тяжелой травме, полученной на производстве в Тольятти

В Тольятти сотрудники Следственного комитета начали проверку из-за сообщения о производственной травме, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в СМИ и Интернете появились публикации, где местный житель рассказывает о получении производственной травмы ноги, повлекшей ампутацию.
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.