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Происшествия

Следователи начали проверку из-за сообщения о тяжелой травме, полученной на производстве в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники Следственного комитета начали проверку из-за сообщения о производственной травме, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в СМИ и Интернете появились публикации, где местный житель рассказывает о получении производственной травмы ноги, повлекшей ампутацию.

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