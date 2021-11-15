РГС Банк вошел в ТОП-10 российских банков по приросту розничного кредитного портфеля

Портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 76% с начала года.

РГС Банк занял 25-е место среди крупнейших российских банков по объему кредитного портфеля физических лиц на 01.10.21, поднявшись на 10 позиций в рейтинге с начала года. Банк также занял 9-е место в рейтинге по приросту розничного кредитного портфеля за III квартал 2021 года и 11-е место — по итогам сентября 2021 года. Рейтинг подготовлен сервисом подбора финансовых услуг Brobank.ru и опирается на данные оборотной ведомости по форме 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ, от 1 октября 2021 года.

Розничное кредитование РГС Банка продолжило расти опережающими рынок темпами. Портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 3,3 млрд рублей за сентябрь (+3,7%), на 14 млрд рублей (17,7%) за III квартал и на 40,2 млрд рублей (+76%) c начала года, составив более 93 млрд рублей по состоянию на 01.10.2021. Объем выдач кредитов за этот период увеличился в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 70,8 млрд рублей. Банк вышел на 19 место в банковской системе по данному показателю.

Еще более значительный рост, более чем 2 раза, продемонстрировал портфель автокредитов, увеличившийся за 9 месяцев с 36 млрд рублей до 75,7 млрд рублей. Объем выдач в приоритетном для банка направлении составил 95,9 млрд рублей по сравнению с 66,2 млрд рублей за первые 9 месяцев 2020 года. На 01.10.2021 РГС Банк входит в ТОП-5 ключевых игроков рынка автокредитования, занимая 4 место по объему выдач автокредитов с долей рынка в 8% и 5-е место по портфелю автокредитов.