Охотники из Самарской области убили шесть косуль без лицензии

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В Волжском районе Самарской области сотрудники Южного территориального отдела департамента 20 ноября зафиксировали факт незаконной охоты на косуль в охотничьем угодье "Волжское". Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области