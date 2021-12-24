В Самаре завершили предновогоднее украшение "Вертолетки"

В четверг, 23 декабря, завершились работы по монтажу иллюминации на "Вертолетной площадке" в Самаре, сообщает городская мэрия.

Общественное пространство украсили порядка двух десятков инсталляций и других световых элементов. Здесь в ходе подготовки к Новому году разместили две светодиодные "Шишки", три фигуры в виде елочных игрушек, семь светящихся панно со звездами. Также восемь беседок и качели украсили гирляндами "Бахрома". Ярким акцентом верхнего яруса стала композиция, представляющая собой елку в кубе.

Отметим, что вся установленная и включенная иллюминация закуплена в текущем году специально для декорирования рекреационной зоны. Новые композиции предусмотрели и для других общественных территорий.