За праздничную неделю в Самарской области поймали 132 пьяных водителя

За неделю с 3 по 9 января в Самарской области полицейские задержали 132 пьяных водителя, сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители остановили 33 автомобилиста без водительских удостоверений и 296 нарушителей правил тонировки.

Помимо этого, 120 человек неправильно перевозили детей, а ремнями безопасности пренебрегли 526 водителей.

Также 183 автомобилиста не пропустили пешеходов на светофоре или "зебре". Зато нарушителей-пешеходов поймали почти в два раза больше — 362. Они перебегали дорогу в не предназначенном для этого месте или на красный свет.

Региональная Госавтоинспекция просит каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.