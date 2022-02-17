Экс-директора самарского МП "Благоустройство" объявили в розыск

В Самаре объявили в розыск бывшего директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее городская прокуратура обнаружила нарушения при сборе, вывозе и утилизации снега зимой 2021 года. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
В 2021 г. бюджет Самары предусматривал значительные средства на уборку снега. Но подрядчик постоянно срывал сроки и предоставлялись отчеты о якобы нормативном состоянии дорог. За это с подрядчиков взыскивали многотысячные штрафы.
После возбуждения уголовных дел прокуратура стала ежедневно контролировать расследование и изучение обстоятельств расхождений между принятыми работами по многомиллионным контрактам и реально выполненными.
Следствие решило привлечь к ответственности директора МП "Благоустройство" (ныне уволенного). Ему вменяют три мошенничества, ущерб от которых составил более 20 млн рублей.
Обвинение предъявили заочно в связи с тем, что 17 февраля мужчину объявили в розыск.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, Евгений Садовников уклонился от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место жительства.
Напомним, 3 февраля были задержаны контрактный управляющий самарского МП "Благоустройство" Антон Богданов и главный бухгалтер ООО "Мегаполис" (компания-подрядчик МП), фактический руководитель фирмы Светлана Черакшева, оба — по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мшенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере").
Уголовное дело на сотрудников МП "Благоустройство" по факту мошенничества в особо крупном размере завели еще 2 апреля 2021 года. По версии следователей, работники муниципального предприятия завысили тоннаж снега, вывозимого на подконтрольные полигоны из Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов города.
При этом недавно депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что снятого с должности директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова хотели назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение