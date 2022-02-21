Экс-глава МП "Благоустройство" помещен под домашний арест

В субботу, 19 февраля, суд Железнодорожного района Самары отправил под домашний арест бывшего руководителя МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, пишет zasekin.ru.
Домашний арест избран до 1 марта.
Напомним, что Садовников обвиняется в крупном мошенничестве. Городская прокуратура обнаружила нарушения при сборе, вывозе и утилизации снега зимой 2021 года. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
При этом недавно депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что снятого с должности директора МП "Благоустройство" планировалось назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ.
17 февраля Садовникова объявили в федеральный розыск.
"В связи с тем, что Садовников укрывался от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место жительства, обвинение предъявлено ему заочно. Он объявлен в розыск. Пока в обвинении фигурирует ущерб в размере 20 млн, но уверен — он еще будет расти, по мере производства экспертиз. Также уверен, что Садовников — не последний фигурант в этом деле, которое имеет все очевидные коррупционные признаки. Деятельность фирмы-подрядчика "Кедр-1" и ее руководителей — должна получить свою уголовно-правовую оценку, — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
18 февраля Садовников сам сдался полиции.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы