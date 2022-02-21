Экс-глава МП "Благоустройство" помещен под домашний арест

В субботу, 19 февраля, суд Железнодорожного района Самары отправил под домашний арест бывшего руководителя МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, пишет zasekin.ru.

Домашний арест избран до 1 марта.

Напомним, что Садовников обвиняется в крупном мошенничестве. Городская прокуратура обнаружила нарушения при сборе, вывозе и утилизации снега зимой 2021 года. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

При этом недавно депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что снятого с должности директора МП "Благоустройство" планировалось назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ.

17 февраля Садовникова объявили в федеральный розыск.

"В связи с тем, что Садовников укрывался от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место жительства, обвинение предъявлено ему заочно. Он объявлен в розыск. Пока в обвинении фигурирует ущерб в размере 20 млн, но уверен — он еще будет расти, по мере производства экспертиз. Также уверен, что Садовников — не последний фигурант в этом деле, которое имеет все очевидные коррупционные признаки. Деятельность фирмы-подрядчика "Кедр-1" и ее руководителей — должна получить свою уголовно-правовую оценку, — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

18 февраля Садовников сам сдался полиции.