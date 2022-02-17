Уволенного за плохую уборку снега директора МП "Благоустройство" хотят назначить замглавы Самарского района по ЖКХ

Директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, демонстративно снятого за уборку (а точнее, ее отсутствие) самарского снега, решено назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, что 14 февраля, по результатам проверок организации работ по уборке Самары, Садовников был освобожден от занимаемой должности главой города Еленой Лапушкиной.
"Это выглядит просто, как издевательство над здравым смыслом и жителями", — комментирует парламентарий.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!