Уволенного за плохую уборку снега директора МП "Благоустройство" хотят назначить замглавы Самарского района по ЖКХ

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Директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, демонстративно снятого за уборку (а точнее, ее отсутствие) самарского снега, решено назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.