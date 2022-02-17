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Муниципалитеты Власть и политика

Уволенного за плохую уборку снега директора МП "Благоустройство" хотят назначить замглавы Самарского района по ЖКХ

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директора МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, демонстративно снятого за уборку (а точнее, ее отсутствие) самарского снега, решено назначить заместителем главы Самарского района по ЖКХ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, что 14 февраля, по результатам проверок организации работ по уборке Самары, Садовников был освобожден от занимаемой должности главой города Еленой Лапушкиной.

"Это выглядит просто, как издевательство над здравым смыслом и жителями", — комментирует парламентарий.

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