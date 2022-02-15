Директор МП "Благоустройство" уволен из-за некачественной уборки снега в Самаре

По результатам проверок организации работ по уборке Самары от снега свою должность должен покинуть директор МП "Благоустройство". Это решение было озвучено главой города Еленой Лапушкиной в понедельник, 14 февраля.

"За два дня объездов мы посмотрели практически все районы. Работы ведутся, но замечаний остается очень много. Многое было оговорено, проблемы озвучены, но организации работ нет. Ситуация на ключевых улицах для двух районов — Аэродромной и Гагарина существенно не изменилась, несмотря на наши замечания. Там ходит общественный транспорт, много соцобъектов. Поэтому выводы сделаны, кадровые решения приняты".

Елена Лапушкина подчеркнула, что работа по расчистке города от снега продолжается без перерыва. Присутствующие на совещании главы внутригородских районов и подрядные организации отчитались о готовности Самары к рабочей неделе.

Так, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что количество выпавших осадков на утро 14 февраля составляет 154%, высота снежного покрова — 77 см. В прошедшие сутки на уборке территории города было задействовано 554 единицы техники и 2876 дворников. Улично-дорожную сеть днем 14 февраля расчищают 222 дорожных рабочих и 160 единиц техники, в том числе 104 машины МП "Благоустройство", 44 — подрядчика ООО "Кедр-1" и 12 — ООО "Экомед".

За сутки вывезено около 6,5 тысяч тонн снега. На сегодняшний день всего с улично-дорожной сети вывезено 275 тысяч тонн.

Работа по борьбе со снежной стихией планировалась, исходя из замечаний по заужениям проезжей части на основных городских магистралях: улицах Гагарина, Аэродромной, Советской Армии, Алма-Атинской, проспектов Металлургов, Кирова.

В результате объездов в выходные дни замечания по тротуарам и расширениям в Кировском и Промышленном районах были отработаны на 90%.

Исполнительный директор подрядной организации ООО "Экомед" Сергей Глухов отчитался о выполнении работ по маршруту Некрасовская — Ленинградская — Алексея Толстого, по которым были замечания накануне. По его словам, проблемы частично устранены, работа продолжается сегодня днем.

Елена Лапушкина заострила внимание на необходимости усиления вывоза снега с подтапливаемых территорий, поручила ответственно подойти к проблеме расчистки тротуаров и кровель, особенно на подходах к учреждениям соцсферы — детским садам, школам, поликлиникам, больницам.