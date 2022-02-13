Мэр Самары ночью проконтролировала уборку снега в городе

Глава Самары Елена Лапушкина проконтролировала, как службы отрабатывают жалобы, поступившие от самарцев на некачественную уборку снега в городе.

План работы техники и дворников на предстоящую ночь составлен с учетом обращений жителей, поступающих из соцсетей, через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления.

Много жалоб от самарцев поступало на состояние ул. Аэродромной — она и стала первой точкой объезда. Глава города поручила сделать акцент на расширение проезжей части и расчистку тротуаров. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что в ночь на 13 февраля здесь работает автопоезд. Однако проход спецтехники и выполнение расчистки "от борта до борта" осложняют брошенные на обочинах машины.

В ходе объезда глава города посетила улицы Революционную, Ерошевского, Мичурина, Панова, Подшипниковую. Работы здесь проводят бригады МП "Благоустройство".

Одним из пунктов объезда стала ул. Стара-Загора. Второй день здесь работает техника. Вывезен снег с проезжей части, очищены остановочные павильоны, идет расчистка тротуаров. Елена Лапушкина сделала замечания по состоянию кровель ряда домов — адреса переданы главе района и взяты на контроль.

"В Промышленном районе у нас работает 19 единиц техники. На воскресенье запланирована расчистка ул. Ново-Вокзальной от Стара-Загоры до Вольской", — доложил директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников.

Глава Самары проверила, как организован доступ к объектам соцсферы на проспекте Металлургов, улицах Енисейской и Елизарова. Замечания были высказаны по состоянию тротуара на ул. Марии Авейде и по прилегающей к пятой медсанчасти территории.

Елена Лапушкина также посетила частный сектор пос. Зубчаниновка в Кировском районе. Вместе с Павлом Фроловым она осмотрела, как очищены остановочные павильоны, пешеходные зоны и проезжая часть. Как отметил подрядчик, сегодня в ночь работает 76 единиц техники, из них 24 самосвала и 13 погрузчиков, а также порядка 30 дорожных уборщиков.

"В Зубчаниновке более 100 дорог в частном секторе. И мы понимаем, что для каждого жителя его улица самая главная, так что стараемся работать для людей и на совесть, — отметил представитель подрядчика. — Прежде всего обращаем внимание на подходы к социальным объектам, где высокая проходимость".



Подрядная организация активно отрабатывает обращения жителей, направленные через соцсети, Департамент городского хозяйства и экологии, администрацию района.

"Сегодня проехали Советский, Промышленный, Кировский районы. Замечаний в ходе объезда было высказано достаточно. Часть из них должны быть устранены к утру, остальные — в день, там, где позволит техника. Осталась недовольна работой муниципального предприятия. Надеюсь, руководство сделает правильные выводы и спланирует работу грамотно и ответственно", — подвела итог Глава Самары. Кроме того, она отметила, что в воскресенье, 13 февраля, продолжит объезд и посетит Самарский, Ленинский и Железнодорожный районы, а также проконтролирует устранение замечаний, высказанных сегодня.

Всего в Самаре в ночь с 12 на 13 февраля на уборке улично-дорожной сети задействовано 276 единиц техники, в том числе 167 машин МП "Благоустройство", 76 — ООО "Кедр-1" и 33 — ООО "Экомед". Основное внимание уделяется расширению проезжих частей, увеличению угла обзора на перекрестках, расчистке тротуаров.