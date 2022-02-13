Мэр Самары ночью проконтролировала уборку снега в городе

Глава Самары Елена Лапушкина проконтролировала, как службы отрабатывают жалобы, поступившие от самарцев на некачественную уборку снега в городе.
План работы техники и дворников на предстоящую ночь составлен с учетом обращений жителей, поступающих из соцсетей, через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления.
Много жалоб от самарцев поступало на состояние ул. Аэродромной — она и стала первой точкой объезда. Глава города поручила сделать акцент на расширение проезжей части и расчистку тротуаров. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что в ночь на 13 февраля здесь работает автопоезд. Однако проход спецтехники и выполнение расчистки "от борта до борта" осложняют брошенные на обочинах машины.
В ходе объезда глава города посетила улицы Революционную, Ерошевского, Мичурина, Панова, Подшипниковую. Работы здесь проводят бригады МП "Благоустройство".
Одним из пунктов объезда стала ул. Стара-Загора. Второй день здесь работает техника. Вывезен снег с проезжей части, очищены остановочные павильоны, идет расчистка тротуаров. Елена Лапушкина сделала замечания по состоянию кровель ряда домов — адреса переданы главе района и взяты на контроль.
"В Промышленном районе у нас работает 19 единиц техники. На воскресенье запланирована расчистка ул. Ново-Вокзальной от Стара-Загоры до Вольской", — доложил директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников.
Глава Самары проверила, как организован доступ к объектам соцсферы на проспекте Металлургов, улицах Енисейской и Елизарова. Замечания были высказаны по состоянию тротуара на ул. Марии Авейде и по прилегающей к пятой медсанчасти территории.
Елена Лапушкина также посетила частный сектор пос. Зубчаниновка в Кировском районе. Вместе с Павлом Фроловым она осмотрела, как очищены остановочные павильоны, пешеходные зоны и проезжая часть. Как отметил подрядчик, сегодня в ночь работает 76 единиц техники, из них 24 самосвала и 13 погрузчиков, а также порядка 30 дорожных уборщиков.
"В Зубчаниновке более 100 дорог в частном секторе. И мы понимаем, что для каждого жителя его улица самая главная, так что стараемся работать для людей и на совесть, — отметил представитель подрядчика. — Прежде всего обращаем внимание на подходы к социальным объектам, где высокая проходимость".
Подрядная организация активно отрабатывает обращения жителей, направленные через соцсети, Департамент городского хозяйства и экологии, администрацию района.
"Сегодня проехали Советский, Промышленный, Кировский районы. Замечаний в ходе объезда было высказано достаточно. Часть из них должны быть устранены к утру, остальные — в день, там, где позволит техника. Осталась недовольна работой муниципального предприятия. Надеюсь, руководство сделает правильные выводы и спланирует работу грамотно и ответственно", — подвела итог Глава Самары. Кроме того, она отметила, что в воскресенье, 13 февраля, продолжит объезд и посетит Самарский, Ленинский и Железнодорожный районы, а также проконтролирует устранение замечаний, высказанных сегодня.
Всего в Самаре в ночь с 12 на 13 февраля на уборке улично-дорожной сети задействовано 276 единиц техники, в том числе 167 машин МП "Благоустройство", 76 — ООО "Кедр-1" и 33 — ООО "Экомед". Основное внимание уделяется расширению проезжих частей, увеличению угла обзора на перекрестках, расчистке тротуаров.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается