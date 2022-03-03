В Тольятти полицейские задержали женщину-слесаря, выносившую с завода автодетали

В Тольятти сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, выносившую с предприятия автодетали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что с территории одного из предприятий города осуществляется незаконный вынос запасных частей для автомобилей. В рамках проверки этих данных на КПП завода была задержана работница предприятия.

Полицейские в присутствии понятых и представителей службы безопасности завода обнаружили и изъяли у женщины семь металлических контроллеров стоимостью более 50 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Женщине избрана мера пресечения в виде невыезда и надлежащего поведения.