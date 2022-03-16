Директора частного образовательного учреждения из Самарской области подозревают в мошенничестве

В Кинеле Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора частного образовательного учреждения по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, директор учреждения дополнительного профессионального образования представила ложные документы для заключения контракта на организацию переобучения и переквалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или безработных, имеющих детей дошкольного возраста.

В том числе подозреваемая представила фиктивную лицензию на образовательную деятельность и подложные документы об организации обучения по некоторым программам. В рамках заключенных контрактов ее организация получила из бюджета более 426 тыс. рублей.