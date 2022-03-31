Банк "Открытие" обновляет условия по программе лояльности МАКС для клиентов Private

Открытие Private Banking упрощает условия по программе лояльности МАКС начиная с 1 апреля. Теперь для получения максимального кешбэка клиентам достаточно выполнить всего два условия вместо трех.

При выборе категории "за все" клиенты смогут получить до 4% кешбэка: 3% за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, и еще 1% за все покупки при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.

Для клиентов, выбравших начисление кешбэка в отдельных категориях — "МАКСимум от красоты и здоровья", "МАКСимум от кафе и ресторанов", "МАКСимум от путешествий" или "МАКСимум от транспорта" — кешбэк составит 9%. Начисляться он будет следующим образом: 3% кешбэка клиенты будут получать за все покупки при поддержании статуса Light Private или Private, 6% — за покупки в выбранной категории при поддержании POS-оборота по карте от 250 000 рублей.

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов со статусом "Light Private" — до 15 000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Private" — до 30 000 бонусных рублей.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС для клиентов Открытие Private Banking можно на сайте банка.