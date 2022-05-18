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Банк "Открытие" предлагает предпринимателям пакет услуг "Только 1%" с бесплатным эквайрингом

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк запускает новый пакет услуг для компаний малого бизнеса "Только 1%". Он предусматривает бесплатный эквайринг, комиссию 1% за входящие платежи, а также увеличенные лимиты на бесплатное снятие средств с карты, переводы физлицам и индивидуальным предпринимателям на свой счет в банке, бесплатные рублевые платежи.

Для ряда категорий предпринимателей из ритейла и сферы услуг, определенных Банком России, новый пакет услуг предусматривает 0% за эквайринг. Для остальных клиентов комиссия за эквайринг составит только 1%. Стоимость нового пакета — 1% комиссии за входящие платежи.

"Мы разработали новый пакет для предпринимателей из сферы услуг и ритейла, которым необходим оптимальный набор услуг, включая эквайринг, и при этом с минимальными расходами и быстрым подключением", — подчеркнул Сергей Животягин, лидер трайба транзакционные продукты блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие".

Дополнительно банк увеличил лимит по снятию наличных с бизнес-карты без комиссии — теперь он составляет 1 млн рублей, при этом клиент получает до 5% кешбэка за покупки. Все внешние платежи и переводы можно проводить бесплатно. Лимит по переводам физлицам без комиссии вырос до 2 млн рублей, а по внутрибанковским переводам ИП на личный счет в банке "Открытие" — до 5 млн рублей.

Подробнее ознакомиться с условиями пакета услуг "Только 1%" можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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