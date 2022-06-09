Жительница Сызрани обокрала ребенка

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 45-летней местной жительницы, обвиняемой в краже телефона у ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница - у ее 12-летней дочери украли телефон стоимостью 10 тыс. рублей. Девочка гуляла с друзьями на улице, дети зашли в подъезд погреться. Несовершеннолетняя забыла там телефон, а когда вернулась, его уже не было.

Правоохранители нашли гаджет в комиссионном магазине и выяснили, что телефон присвоила жительница того же подъезда. Задержанная рассказала, что нашла мобильник на подоконнике между этажами и забрала его с собой. На улице она избавилась от sim-карты и продала телефон. Полученные деньги подозреваемая потратила на алкоголь.

Уголовное дело о краже направлено в Сызранский городской суд.