Жительница Сызрани обокрала ребенка

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 45-летней местной жительницы, обвиняемой в краже телефона у ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратилась 36-летняя местная жительница - у ее 12-летней дочери украли телефон стоимостью 10 тыс. рублей. Девочка гуляла с друзьями на улице, дети зашли в подъезд погреться. Несовершеннолетняя забыла там телефон, а когда вернулась, его уже не было.
Правоохранители нашли гаджет в комиссионном магазине и выяснили, что телефон присвоила жительница того же подъезда. Задержанная рассказала, что нашла мобильник на подоконнике между этажами и забрала его с собой. На улице она избавилась от sim-карты и продала телефон. Полученные деньги подозреваемая потратила на алкоголь.
Уголовное дело о краже направлено в Сызранский городской суд.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...