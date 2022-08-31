Полицейские разыскивают мужчину, ударившего маленькую девочку в Тольятти

В Тольятти полицейские начали проверку из-за нападения на ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором мужчина ударил по ногам маленькую девочку, из-за чего она упала.

Сейчас личность мужчины устанавливают.

Свидетелей этого происшествия правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части УМВД России по Тольятти 8 (8482) 39-10-51.