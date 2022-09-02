Пьяный самарец на BMW с травматом пытался скрыться от полиции

Вечером 1 сентября в Самаре полицейские задержали неоднократно судимого 28-летнего местного жителя, сообщает региональное ГУ МВД.

Задержали мужчину возле дома №22а на ул. Гастелло. Его подозревают в каком-то преступлении с применением травматического оружия.

В момент задержания подозреваемый был за рулем BMW без водительского удостоверения, зато с признаками опьянения. Он попытался скрыться и повредил патрульный автомобиль.