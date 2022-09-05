За выходные в Самарской области задержали 66 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, со 2 по 4 сентября, сотрудники Госавтоинспекции остановили 66 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители зафиксировали 2100 нарушений ПДД, в том числе задержали восемь человек, севших за руль без водительских прав.

Кроме того, 64 человека неправильно перевозили детей. 87 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 110 раз. Помимо этого, 260 автомобилистов нарушили правила тонировки.