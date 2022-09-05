За выходные в Самарской области задержали 66 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, со 2 по 4 сентября, сотрудники Госавтоинспекции остановили 66 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители зафиксировали 2100 нарушений ПДД, в том числе задержали восемь человек, севших за руль без водительских прав.
Кроме того, 64 человека неправильно перевозили детей. 87 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 110 раз. Помимо этого, 260 автомобилистов нарушили правила тонировки.
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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.