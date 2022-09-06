Банк "Открытие" стал генеральным спонсором МХТ имени А. П. Чехова

Средства банка пойдут на выпуск спектаклей и техническое оборудование Малой сцены.

"Московский художественный театр имени А. П. Чехова — создатель, хранитель и продолжатель великих традиций всемирно известной русской школы театрального искусства. Мы рады поддержать коллектив главного русского драматического театра страны. "Открытие" связывает давняя дружба и совместная работа с художественным руководителем театра Константином Хабенским, который недавно стал амбассадором нашего бренда. Надеюсь, партнерство, основанное на общих ценностях, взаимной симпатии и вере в благородное предназначение театра, станет достойным подспорьем МХТ в его 125-й сезон. "Открытие" всегда расценивал помощь российским театрам как свою социальную миссию", — отметил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Ряды наших друзей пополняются и растут. В этом календарном году генеральным спонсором театра становится банк "Открытие" и лично Михаил Михайлович Задорнов, который давно уже является другом школы-студии МХТ. Он выразил желание помочь театру и мне для того, чтобы сделать новые шаги в развитии: думать, шалить, экспериментировать", — сообщил народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на 125-м сборе труппы легендарного театра.

Первой премьерой театра в октябре станет спектакль в постановке Константина Богомолова "Новая оптимистическая трагедия" по знаменитой советской пьесе "Оптимистическая трагедия" Всеволода Вишневского. Всего же в новом юбилейном сезоне репертуар МХТ имени А. П. Чехова пополнится 16 спектаклями, 14 из которых будут премьерными.