В Самаре у браконьера изъяли три лодки

В Самарской области местный житель лишился трех металлических лодок за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Мужчина, используя запрещенные средства и орудия лова водных биологических ресурсов, установил в местах нереста многозаходные ловушки для раков. Всего им из местного водоема было выловлено 1280 особей водных биологических ресурсов.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления на основании ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с конфискацией трех металлических лодок.
Приставы конфисковали три лодки, которые передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения. Сам улов, добытый мужчиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...