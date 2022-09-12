В Самаре у браконьера изъяли три лодки

В Самарской области местный житель лишился трех металлических лодок за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Мужчина, используя запрещенные средства и орудия лова водных биологических ресурсов, установил в местах нереста многозаходные ловушки для раков. Всего им из местного водоема было выловлено 1280 особей водных биологических ресурсов.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления на основании ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с конфискацией трех металлических лодок.

Приставы конфисковали три лодки, которые передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения. Сам улов, добытый мужчиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.