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Преступления Происшествия

В Самаре у браконьера изъяли три лодки

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области местный житель лишился трех металлических лодок за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Мужчина, используя запрещенные средства и орудия лова водных биологических ресурсов, установил в местах нереста многозаходные ловушки для раков. Всего им из местного водоема было выловлено 1280 особей водных биологических ресурсов.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления на основании ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с конфискацией трех металлических лодок.

Приставы конфисковали три лодки, которые передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения. Сам улов, добытый мужчиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Гид потребителя

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