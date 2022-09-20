За три дня в Самарской области поймали 50 пьяных водителей

За три дня, с 16 по 18 сентября, в Самарской области поймали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители зафиксировали свыше 2100 различных нарушений ПДД. Так, восемь человек сели за руль без водительских прав. Еще 318 автомобилистов нарушили правила тонировки.

Кроме того, 56 человек неправильно перевозили детей. 99 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 170 раз.