Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Сотрудники полиции Самары нашли пропавшую в конце сентября многодетную мать - 28-летнюю Мариам Асоян.

Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Напомним, что женщина примерно в 18:00 29 сентября ушла из дома, расположенного на ул. Минской. Розыском занимались самарская полиция, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации, а также представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".