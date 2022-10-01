В Самаре пропала многодетная молодая мама

В Самаре ищут многодетную молодую мать. 28-летняя Мариам Асоян, у которой четверо детей, пропала без вести в четверг, 29 сентября.
По данным полицейских, женщина примерно в 18:00 29 сентября ушла из дома, расположенного на ул. Минской, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.
Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. Помощь в розыске местной жительницы оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Приметы без вести пропавшей: на вид 28 лет, рост 160 - 174 см, худощавого телосложения, глаза светло-зеленые, волосы прямые черного цвета.
Была одета: кожаная куртка черного цвета, кофта черного цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета, при себе имеет сумку черного цвета.
Всем, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!
Ранее родители одноклассников ее сына написали в соцсетях: "Уважаемые родители! Вчера пропала мама третьеклассника. Ушла из дома на общешкольное собрание, но не дошла. Домой не вернулась. Она — мать 4 детей. Может быть, кто-то видел в тот вечер что-то подозрительное?"
В группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" пишут, что в тот вечер в том районе города были нападения на девушек. Одно якобы произошло на Черемшанской, 156, а второе — на Нагорной, 138б.
Фото пропавшей и ее особые приметы опубликованы также в группе поискового отряда Лиза Алерт.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!