В Самаре пропала многодетная молодая мама

В Самаре ищут многодетную молодую мать. 28-летняя Мариам Асоян, у которой четверо детей, пропала без вести в четверг, 29 сентября.

По данным полицейских, женщина примерно в 18:00 29 сентября ушла из дома, расположенного на ул. Минской, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. Помощь в розыске местной жительницы оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

Приметы без вести пропавшей: на вид 28 лет, рост 160 - 174 см, худощавого телосложения, глаза светло-зеленые, волосы прямые черного цвета.

Была одета: кожаная куртка черного цвета, кофта черного цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета, при себе имеет сумку черного цвета.

Всем, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

Ранее родители одноклассников ее сына написали в соцсетях: "Уважаемые родители! Вчера пропала мама третьеклассника. Ушла из дома на общешкольное собрание, но не дошла. Домой не вернулась. Она — мать 4 детей. Может быть, кто-то видел в тот вечер что-то подозрительное?"

В группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" пишут, что в тот вечер в том районе города были нападения на девушек. Одно якобы произошло на Черемшанской, 156, а второе — на Нагорной, 138б.

Фото пропавшей и ее особые приметы опубликованы также в группе поискового отряда Лиза Алерт.