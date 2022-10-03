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Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специальная акция для новых и действующих клиентов Сбера запускается в Самаре и Самарской области.

Теперь по дебетовой СберКарте на минимальный остаток за месяц можно получать 4% годовых бонусами от СберСпасибо.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

  • с 1 октября по 30 ноября 2022 года оформить дебетовую СберКарту;
  • подключить подписку СберПрайм+ или премиальный пакет услуг;
  • пополнить СберКарту в дату активации (если она оформляется впервые);
  • быть зарегистрированным в программе лояльности "СберСпасибо".

При соблюдении этих условий бонусы будут начислены на бонусный счет в программе лояльности в следующем месяце.

Сроки действия акции — с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года.

Оформить дебетовую СберКарту можно как в отделении банка, так и самостоятельно на сайте или в приложении СберБанк Онлайн.

"Мы постоянно стремимся улучшить условия обслуживания по нашим картам и предоставить нашим клиентам выгодные предложения. Помимо быстрого оформления и бесплатного обслуживания при выполнении условий, к числу преимуществ СберКарты относятся: бесплатный мобильный банк, беспроцентное снятие денег в любых банкоматах, начисление до 10% бонусами от СберСпасибо в повышенных категориях, а теперь — и ежемесячное начисление бонусов на остаток на карте", — отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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