Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

Специальная акция для новых и действующих клиентов Сбера запускается в Самаре и Самарской области.
Теперь по дебетовой СберКарте на минимальный остаток за месяц можно получать 4% годовых бонусами от СберСпасибо.
Для этого необходимо выполнить следующие условия:
- с 1 октября по 30 ноября 2022 года оформить дебетовую СберКарту;
- подключить подписку СберПрайм+ или премиальный пакет услуг;
- пополнить СберКарту в дату активации (если она оформляется впервые);
- быть зарегистрированным в программе лояльности "СберСпасибо".
При соблюдении этих условий бонусы будут начислены на бонусный счет в программе лояльности в следующем месяце.
Сроки действия акции — с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года.
Оформить дебетовую СберКарту можно как в отделении банка, так и самостоятельно на сайте или в приложении СберБанк Онлайн.
"Мы постоянно стремимся улучшить условия обслуживания по нашим картам и предоставить нашим клиентам выгодные предложения. Помимо быстрого оформления и бесплатного обслуживания при выполнении условий, к числу преимуществ СберКарты относятся: бесплатный мобильный банк, беспроцентное снятие денег в любых банкоматах, начисление до 10% бонусами от СберСпасибо в повышенных категориях, а теперь — и ежемесячное начисление бонусов на остаток на карте", — отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.