Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

Специальная акция для новых и действующих клиентов Сбера запускается в Самаре и Самарской области.

Теперь по дебетовой СберКарте на минимальный остаток за месяц можно получать 4% годовых бонусами от СберСпасибо.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

с 1 октября по 30 ноября 2022 года оформить дебетовую СберКарту;

подключить подписку СберПрайм+ или премиальный пакет услуг;

пополнить СберКарту в дату активации (если она оформляется впервые);

быть зарегистрированным в программе лояльности "СберСпасибо".

При соблюдении этих условий бонусы будут начислены на бонусный счет в программе лояльности в следующем месяце.

Сроки действия акции — с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года.

Оформить дебетовую СберКарту можно как в отделении банка, так и самостоятельно на сайте или в приложении СберБанк Онлайн.

"Мы постоянно стремимся улучшить условия обслуживания по нашим картам и предоставить нашим клиентам выгодные предложения. Помимо быстрого оформления и бесплатного обслуживания при выполнении условий, к числу преимуществ СберКарты относятся: бесплатный мобильный банк, беспроцентное снятие денег в любых банкоматах, начисление до 10% бонусами от СберСпасибо в повышенных категориях, а теперь — и ежемесячное начисление бонусов на остаток на карте", — отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.