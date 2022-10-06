В четверг, 6 октября, силовики задержали подозрительного мужчину в Новокуйбышевске. По данным очевидцев, он шел около школы и размахивал пистолетом.
Мужчину задержали. По предварительным данным силовиков, пистолет был ненастоящим. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.
Известно, что ему около 23 лет. Источники в правоохранительных органах не исключают, что у мужчины могут быть психические отклонения.
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал случившееся. "Сегодня мне доложили о факте появления вблизи одной из школ региона человека с предметом, похожим на оружие. Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружия при нем не обнаружено. Тем не менее, землякам спасибо за бдительность. В такой ситуации считаю правильным перестраховаться", — сказа глава региона.
Последние комментарии
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.