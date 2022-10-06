В Новокуйбышевске задержали мужчину с муляжом пистолета у школы

В четверг, 6 октября, силовики задержали подозрительного мужчину в Новокуйбышевске. По данным очевидцев, он шел около школы и размахивал пистолетом.

Мужчину задержали. По предварительным данным силовиков, пистолет был ненастоящим. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.

Известно, что ему около 23 лет. Источники в правоохранительных органах не исключают, что у мужчины могут быть психические отклонения.

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал случившееся. "Сегодня мне доложили о факте появления вблизи одной из школ региона человека с предметом, похожим на оружие. Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружия при нем не обнаружено. Тем не менее, землякам спасибо за бдительность. В такой ситуации считаю правильным перестраховаться", — сказа глава региона.