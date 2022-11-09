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Происшествия

Жительнице Самары необоснованно удалили шесть зубов в частной клинике

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары рассматривает иск Елены Л. к частной медклинике. Женщина хочет взыскать 6,5 млн руб. с медиков. Она также обратилась в полицию.

Как рассказывает Елена, она пришла в частную клинику с зубной болью. Ей посоветовали носить капу. Боль прошла, но женщину, по ее словам, уговорили все же поменять коронки и импланты и даже убрать некоторые здоровые зубы.

После всех процедур у Елены начались новые боли. В какой-то момент болело все лицо. Женщина прошла курс у невролога, но это не помогло. Позже Елена пришла в другую клинику, где ей сказали, что в носовой пазухе у нее киста и грибок. Все это появилось после того, как ей пробили носовые пазухи штифтами.

По словам Елены, на лечение ей пришлось потратить 2,5 млн рублей. После этого женщина обратилась в первую клинику с претензией, но там отказались предоставить компенсацию. Тогда Елена подала в суд. Она пытается взыскать материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба.

При этом представители клиники в суде возражают. По их мнению, услуги были оказаны надлежащего качества и в полном объеме. Кроме того, представители ответчика говорят, что по закону нельзя отказаться от уже оказанных услуг.

"Некоторое время назад суд назначил ряд экспертиз, и недавно мы получили их результаты. Согласно экспертизам, часть услуг была оказана необоснованно. В частности, необоснованно удалили шесть зубов", — рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Елены Максим Ткач.

По словам юриста, сейчас назначили новые экспертизы. Они должны установить, какие работы из-за удаления зубов, например последовавшее за этим протезирование, могли оказать необоснованно и некачественно.

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