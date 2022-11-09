Жительнице Самары необоснованно удалили шесть зубов в частной клинике

Суд Октябрьского района Самары рассматривает иск Елены Л. к частной медклинике. Женщина хочет взыскать 6,5 млн руб. с медиков. Она также обратилась в полицию.
Как рассказывает Елена, она пришла в частную клинику с зубной болью. Ей посоветовали носить капу. Боль прошла, но женщину, по ее словам, уговорили все же поменять коронки и импланты и даже убрать некоторые здоровые зубы.
После всех процедур у Елены начались новые боли. В какой-то момент болело все лицо. Женщина прошла курс у невролога, но это не помогло. Позже Елена пришла в другую клинику, где ей сказали, что в носовой пазухе у нее киста и грибок. Все это появилось после того, как ей пробили носовые пазухи штифтами.
По словам Елены, на лечение ей пришлось потратить 2,5 млн рублей. После этого женщина обратилась в первую клинику с претензией, но там отказались предоставить компенсацию. Тогда Елена подала в суд. Она пытается взыскать материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба.
При этом представители клиники в суде возражают. По их мнению, услуги были оказаны надлежащего качества и в полном объеме. Кроме того, представители ответчика говорят, что по закону нельзя отказаться от уже оказанных услуг.
"Некоторое время назад суд назначил ряд экспертиз, и недавно мы получили их результаты. Согласно экспертизам, часть услуг была оказана необоснованно. В частности, необоснованно удалили шесть зубов", — рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Елены Максим Ткач.
По словам юриста, сейчас назначили новые экспертизы. Они должны установить, какие работы из-за удаления зубов, например последовавшее за этим протезирование, могли оказать необоснованно и некачественно.
Последние комментарии
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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?