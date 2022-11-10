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Тольяттинка ложно обвинила брата в изнасиловании двухлетнего мальчика

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жительница Тольятти, не желая делить жилплощадь с братом, обвинила его в изнасиловании своего двухлетнего сына, сообщает "КП-Самара".

Женщина и ее сын живут в элитном жилом комплексе. Некоторое время назад из тюрьмы вернулся ее брат и пришел жить в квартиру, которая по закону также принадлежит ему. Девушке не понравилось такое соседство, и она решила, во что бы то ни стало, отселить бывшего сидельца.

Как рассказывают знакомые с ситуацией источники, тольяттинка оставила на некоторое время своего сына в компании брата, а когда вернулась домой, то обнаружила ребенка в болезненном состоянии. Молодая мать поехала в больницу, где врачи обследовали малыша и обнаружили в его заднем проходе что-то странное.

"Следуя инструкции, врачи вызвали в больницу сотрудников правоохранительных органов, так как повреждения у ребенка и наличие непонятной слизи могло указывать на действия сексуального характера", — рассказал журналистам собственный источник.

Началось разбирательство, ребенка решили отвезти на судмедэкспертизу, чтобы точно определить наличие изнасилования. Мать сообщила полицейским, что это мог быть только ее брат, с которым она оставила сына, пока уходила из дома по своим делам.

"Судмедэкспертиза не нашла на теле ребенка телесных повреждений, указывающих на совершение действий сексуального характера", — сообщили изданию собственные источники в правоохранительных органах.

Судя по показаниям женщины, вся эта ситуация больше была похожа на попытку выселить брата-сидельца. Кроме того, осознав всю ответственность за ложное обвинение, женщина забрала сына и уехала в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в этой неординарной истории.

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