Эксперты обсудили перспективы развития ритейла и офлайн продаж в Самаре

В самарском ТК "Амбар" прошла встреча топ-менеджеров ведущих российских и международных ритейл-компаний, приуроченная к десятилетию "Глобал вижн холдинг" — одного из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в Самарской области (ТК "Амбар", LETOUT Аутлет Молл). Лидеры рынка рассказали о текущей ситуации в российском ритейле, перспективах офлайн продаж и трендах 2022 года.

Более 70 представителей отрасли обсудили текущую ситуацию и планы по развитию в своих нишах. Президент "Глобал Вижн холдинг" Геннадий Сурков отметил, что в 2022 году торговые центры вынуждены были пересматривать условия сотрудничества с действующими партнерами из-за проблем последних с логистикой, ассортиментом, ростом себестоимости и новым потребительским поведением покупателя, а уход иностранных брендов с российского рынка изменил состав предложения для посетителей торговых комплексов:

"Сейчас мы находимся на финальной стадии качественного изменения tenant-mix объектов, что позволило сделать их более интересными для покупателя. Любые изменения мы рассматриваем, как время возможностей для роста и трансформации в рамках новой реальности, — рассказал о текущей ситуации собственник. — Поэтому мной еще весной было принято решение об изменении вектора развития в сторону динамично развивающихся российских брендов, усиления присутствия в объектах качественных и концептуальных турецких брендов и внимательное отношение к новым для России восточных брендов".

Директор департамента продаж и развития LIME Антон Летушев поделился, что резкий рост продаж в конце весны сменился более спокойными осознанными покупками. Снижение общего товарооборота в отрасли есть, но резкого падения не наблюдается — за счет эффекта перераспределения покупателей от ушедших брендов и несовременных каналов сбыта. Но пессимистичный сценарий, по его словам, пока отложен:

"Наша компания не идет по пути агрессивной экспансии, в ущерб эффективности и качеству магазинов. Мы готовы и хотим расширять свое присутствие в разных уголках России, но тщательно выбираем города и торговые центры. Для нашего бренда Самара-знаковый город, ведь именно здесь открылись первые магазины LIME. В планах уже есть освоение новых регионов, ведутся переговоры по аренде торговых помещений", — поделился планами бренда Антон Летушев.

Все это повлияло и на потребительское поведение, и на трафик. Коммерческий директор "ГВ холдинг" Елена Елизарова добавила, что в связи с геополитическими событиями, как и все представители сектора, региональные торговые комплексы столкнулись с корректировкой трафика и привела данные статистики:

"Mall Index за октябрь для крупных ТК России показывает динамику -16% LFL к 2021 и — 30% LFL к 2019 году. Наши показатели по ТК "Амбар" более позитивные: потери трафика LFL к 2021 году не превышают 5–7%. По товарообороту партнеров ТК мы наблюдаем рост практически во всех категориях, за счет перераспределения покупателей и формирования нового потребительского поведения, исключение по понятным причинам составляют ЭиБТ и кино. В самые сложные и неопределенные периоды арендаторам были оказаны меры поддержки, как в части арендной платы, так и в части маркетинга, в том числе и кинотеатрам, которые очень существенно пострадали за счет серьезного сокращения контента".

По мнению экспертов, офлайн рынок практически восстановился и сейчас формируется тренд на более благоприятное отношение потребителей к отечественным брендам и производителям, а уход иностранных — возможность для открытия магазинов новых стильных форматов. Президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и "Йармарка" Александр Перемятов оценивает сложившуюся ситуацию, как уникальную:

"Закончилось агрессивное влияние пандемии на потребительскую среду, но геополитические события заставили перестраиваться в экстремальном режиме. С одной стороны, серьезно сократился ассортимент, а с другой — открылись новые возможности для отечественных производителей. Возрождение культурных кодов и фокусировка на внутреннем рынке — самые основные тенденции. Российские бренды становятся драйверами продаж и лояльность к продукции, произведенной в России, сейчас растет галопирующими темпами, вслед за ней и цены, — отмечает эксперт. — Интерес к офлайн торговле никуда не делся и почти восстановился после пандемии. Даже мировые гиганты онлайн-продаж, такие как SHEIN, начинают открывать офлайн магазины. — Мы видим два типа арендодателей — тех, кто сидит и ждет у моря погоды, и уверенно смотрящих в будущее, понимающих, что как раньше не будет".

Директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский (Zarina, Love Republic, Befree и Sela) считает, что развиваться в новых экономических условиях позволит расширение ассортимента брендов:

"Мы чувствуем все изменения и видим все происходящие трансформации фэшн-сегмента с точки зрения изменения его насыщения в различных категориях, трафика и качественного состава покупательской аудитории, включая ее финансовые возможности. В 2022 году всеми нашими брендами серьёзно расширено ассортиментное предложение, запущены новые товарные группы женской, мужской и детской одежды и обуви и на этой базе внедрены новейшие обновленные концепции. Совокупное предложение MFG формирует пул якорных арендаторов в рамках торгового центра любого формата. Первые открытия флагманских концептов уже идут по всей России, в том числе и в Самаре. Мы считаем регион достаточно сложным, но стараемся использовать его достоинства".

С мнением, что сейчас самое время заявить о себе, согласен Антон Летушев:

"Покупатели более рационально подходят к выбору товаров. На наш взгляд, усиливается влияние разумного и экологичного потребления во всем. Важно донести до большего количества потенциальных покупателей, что соотношение цена-качество — это про российский ритейл. В выигрыше будут те компании, которые смогут выстроить диалог со своими клиентами, используя все современные технологии, своевременно реагирующие на запросы покупателей и даже предугадывая их. Сейчас важно расширить ассортимент новыми товарными группами для восполнения дефицита предложения, например, качественной стильной детской одежды".

Активность отечественных брендов способствует заполнению объектов торговой недвижимости, что позволяет компенсировать сократившееся предложение товаров и услуг для удовлетворения потребностей посетителей. По данным холдинга "Глобал Вижн", загрузка площадей ТК "Амбар" сейчас составляет 96%, LETOUT Аутлет Молл — 75%. "В LETOUT Аутлет Молл трафик серьезно растет, в связи с тем, что объект пережил реконцепт и реоткрытие в декабре 2021 года и сейчас находится в стадии роста и формирования аудитории", — рассказала коммерческой директор ТК Елена Елизарова.

Только в первом полугодии 2022 года в ТК "Амбар" открылись магазины Colinʼs, Intimissimi, Business line, Capsula, на площади ушедших брендов открылся уникальный для региона и единственный в ПФО "Универмаг Российских Дизайнеров Slava". В ближайшее время планируются открытия самого большого в городе концепта "Снежной Королевы", универмага "Кари Кидс", самого большого в России концепта New Yorker и универмага LC Waikiki c капсулой трендовой одежды X-side.