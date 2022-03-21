"Пятёрочка" окажет помощь в трудоустройстве

"Пятёрочка" продолжает найм линейного персонала в розницу и распределительные центры. Сейчас в торговую сеть требуется большое количество продавцов-кассиров, администраторов, операторов склада, водителей электроштабелёров.

Есть вакантные места и на уровне руководителей подразделений — должности заместителей директоров магазинов.

Для специалистов, имеющих за плечами опыт управления, компания предлагает позиции директора магазина — в том случае, если они связывают свои дальнейшие планы с работой в продуктовом ритейле.

"Пятёрочка" разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения, чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики продуктового ритейла.

В основном таких сотрудников будут готовить к участию в проекте "Директор-партнер", запущенном внутри сети. По сути, магазин при такой модели работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора — как собственники бизнеса, только внутри большой компании и с расширенными полномочиями. Например, директор магазина может самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную части бизнеса, инициировать маркетинговые акции и т. д.

Для всех актуальных вакансий Х5 Group разрабатывает и внедряет специальную программу ускоренного обучения и адаптации на рабочем месте. Также компания проработала инструкции по приёму на работу беженцев, чтобы они могли занимать вакантные должности в магазинах "Пятёрочка", расположенных в городах временного проживания. Уже в апреле планируется запустить программу на 150 магазинов, а в сентябре директоров-партнёров будет уже 1000. Всего по России работает более 17 тысяч магазинов "Пятёрочка" более, чем в половине регионов страны.

"Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ритейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача — обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на "Пятёрочке" сейчас большая социальная ответственность, поэтому готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена", — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети "Пятёрочка" Лилия Дерябина.