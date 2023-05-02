Начать карьеру в магазине можно с кассы

Как вырасти от продавца-кассира до директора магазина меньше чем за год.

Принято считать, что успешный взлет по карьерной лестнице гарантирован только сотрудникам офисов. А если ты устроился на работу в магазин по соседству с домом, то высоко не взлетишь. Однако на практике все совсем не так.

Выходим на старт

Где более активно идет кадровое движение и больше возможностей для профессионального роста: в небольшой фирме или компании, где трудятся десятки тысяч человек? Однозначно шансы для карьерных маневров и продвижения вверх выше в крупной организации. Особенно если она постоянно развивается.

Сегодня в России работает более 19 тысяч магазинов "Пятёрочка", из них 658 — в Самарской области. И ежегодно розничная сеть прирастает еще несколькими сотнями торговых точек. Все магазины компании, и давно открытые, и только готовящиеся к открытию, должны быть обеспечены грамотным персоналом от кассира до директора. Откуда берутся эти работники?

По данным директора по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети "Пятёрочка" Лилии Дерябиной, 80% руководящих должностей в рознице занимают сотрудники, которые выросли внутри торговой сети. Линейный персонал зачастую принимают на работу даже без опыта. Потребность в таких сотрудниках у сети всегда имеется. Кто-то готов трудоустроиться в "Пятёрочку", потому что она расположена в соседнем дворе от дома, для кого-то удобен график работы. Среди сотрудников сети немало подрабатывающих студентов, которые изначально рассматривают магазин как трудовой старт.

Неоспоримым достоинством при найме в магазины торговой сети является отсутствие многоуровневых собеседований, которые могут растянуться на недели. Скорее всего для приема на работу будет достаточно одного разговора с директором магазина. Оформление в штат обычно происходит на следующий день после собеседования. Для трудоустройства на позицию продавца-кассира вам понадобится медицинская книжка и стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, справки с предыдущего места работы. Если медицинской книжки нет, то компания направит в медицинский центр и оплатит прохождение медкомиссии.

Каждого "новобранца" готовы не только принять в дружный коллектив, но и познакомить со всеми стандартами работы и сервиса сети. Помогут освоить современную технику и программы. Закрепят за новичком наставника — опытного коллегу, который будет не только объяснять сложные рабочие моменты, но и подскажет как вести себя в нестандартной ситуации.

Не бойтесь расти

Обычно для адаптации на новом рабочем месте много времени не требуется. Огляделись, осмотрелись, понравилось. Надо двигаться вперед. Если планируете дальше профессионально развиваться и расти, не стесняйтесь заявлять о своих желаниях своему руководству. Кроме директора магазина в крупных сетях обучением и развитием сотрудников занимается команда HR. Именно в этом подразделении аккумулируется самая полная информация, где и какие магазины открываются, какие там свободные вакансии и что требуется сделать, чтобы занять хорошее место. Специалисты этого направления помогут сотруднику выбрать вектор дальнейшего движения. Подскажут, каких умений и навыков не хватает для новой позиции, назначат необходимые курсы. Сотрудники "Пятёрочки" могут самостоятельно воспользоваться сервисом "Моя карьера": подать заявку, пройти тестирование, получить направление на обучение и стажировку, а затем и приглашение занять более высокую позицию.

По регламенту компании уже через 4 месяца после трудоустройства можно вырасти до администратора, еще через 4 месяца — до заместителя директора или директора магазина. Это возможно при условии прохождения обучения и стажировки перед каждым этапом повышения, а также при отсутствии дисциплинарных взысканий. Работа в крупной торговой сети дает хорошие возможности для карьерного роста.