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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Торговые сети X5 готовы трудоустроить оставшихся без работы

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших работодателей страны — компания X5 Retail Group, в которую входят торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", а также X5 Logistics, приглашает на работу всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации в связи с введёнными мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Тех, кто оказался в поиске работы, торговая сеть "Пятёрочка" готова принимать на временную работу, проводя соответствующее обучение. Во всех регионах присутствия торговой сети востребованы специалисты самых разных направлений. Уже сейчас открыт дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелёра и др. Торговые сети "Перекрёсток" и "Карусель" также приглашают на работу кассиров, сотрудников склада, поваров, контролёров и др. Посмотреть все актуальные вакансии и заполнить анкету можно на сайтах rabota5ka.ru, rabota.perekrestok.ru и karusel.ru/career соответственно.

Транспортная компания X5 Logistics также приглашает на работу водителей категорий C и СE межфилиальных и городских перевозок для обеспечения поставок товаров между распределительными центрами компании и в магазины. Получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (800) 511-29-39.

Для сотрудников компании действует прозрачная система карьерного роста, проводится обучение, существует понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков.

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