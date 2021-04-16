Владимир Якуба: "Плюсов в удаленке больше, чем минусов"

Самару 22 апреля посетит бизнес-тренер, эксперт в сфере продаж, лидерства и управления командой, российский HR-гуру Владимир Якуба. Среди его клиентов крупнейшие российские и зарубежные компании: Сбербанк, Лукойл, Газпром, Рив Гош. В Самаре, в отеле Green Line, в 10:00 он проведет тренинг "Продажи на максимум". Накануне выступления Волга Ньюс выяснил у спикера, как чувствует себя рынок труда после пандемии, чем хороша удаленка и каков портрет типичного российского работника.

— Какие тенденции на HR-рынке наблюдаются на фоне ситуации с пандемией коронавируса?

— Основных тенденций три. Первая, о которой все знают, — удаленный найм очень облегчает бизнесу ряд задач. Например, если раньше компания в Москве платила бухгалтеру условные 70 тысяч рублей, то после перехода на удаленку работодатель начал задумываться: зачем платить 70 тысяч, если можно взять бухгалтера из, скажем, Нижнего Новгорода за 25 тысяч, и он тоже будет работать дистанционно, имея те же компетенции?

С этой точки зрения удаленная работа выгодна работодателям, которые считают деньги и рассматривают варианты привлечения кадров с достаточной квалификацией из небольших городов, сел и деревень.

Второе — сократилось количество рабочих рук из стран Ближнего Зарубежья. Это, с одной стороны, возможность для граждан России трудиться в тех направлениях, где работу фактически забирали иностранцы. Но, с другой стороны, возник определенный дефицит кадров, что повлекло за собой, например, повышение стоимости на строительные услуги на уровне простых рабочих. Некоторые строительные объекты даже замедлились по этой причине.

Третье — все увеличивающаяся в темпе информатизация, большее использование внутренних HR- и СRM-систем, стало больше автоматизированного поиска, новых форматов проведения собеседований и т. д.

Добавлю еще четвертую тенденцию: кадровые агентства умирают. Многие рассказывают, что держатся на плаву, но речь скорее о хедхантинговых компаниях, где нужен эксклюзивный поиск. Например, у моей компании, Tom Hunt, проектов стало меньше, но они идут — с высокими позициями и должностями. Что до классических вакансий, то зачем кадровое агентство, если есть HeadHunter, SuperJob, LinkedIn и прочие сети? Это тенденция последних двух-трех лет.

— Изменилось ли отношение к значимости работы с персоналом со стороны бизнеса?

— На мой взгляд да, оно меняется с каждым годом. Эйчары — уже не просто HR, и не департамент по борьбе с организованным персоналом, не кадровики, а, как модно сейчас говорить, бизнес-партнеры. Это люди, которые могут повлиять на работоспособность и результативность персонала через коучинг, через системное, что важно, обучение, начиная от введения в компанию и продолжая развитием профессиональных компетенций.

Сергей Пушкин: "Этот кризис - печальный, но полезный опыт" Один из первых самарских бизнесменов - Сергей Пушкин - поделился своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели, и об уроках, которые стоит извлечь из нынешней ситуации.

Собственники бизнеса понимают, что если эйчар работает грамотно, то у них меньше заморочек. Как сказал Ли Якокка, суть любого бизнеса сводится к трем вещам: персонал, продукт и прибыль. Если у вас нет первого, о двух других можете забыть.

— Значит ли это, что эйчар стал сотрудником, совмещающим обязанности кадровика и пиар-менеджера?

— Частично да. Только под словом пиар-менеджер мы подразумеваем функцию политработника. Это немного политрук, как в воинских частях в свое время.

Эйчар — это человек, который вдохновляет, мотивирует и стимулирует, держит руку на пульсе, должен знать, у кого чего болит и как эту боль унять. Он измеряет так называемый критерий "ЛУК" — лояльность, удовлетворенность и качество работы сотрудника. И поддерживает "движуху" в компании. Максим Горький, кажется, говорил, что жизнь нужно перемешивать, чтобы она не закисала. Эту функцию выполняет эйчар, — в прямом смысле перемешивает сотрудников, включая эмоциональную составляющую.

— Какие специалисты уровня топ-менеджеров оказались наиболее востребованы в пандемию?

— Топ-менеджеры, способные выводить сотрудников на удаленную работу и контролировать. Те, кто хорошо разбирается в IT-продуктах удаленного контроля, те, кто готов искать ниши и быстро перестраивать бизнес-процессы, включая истории с доставками и всем остальным. А также топ-менеджеры с хорошей техникой продаж.

— Что можно сказать об опыте массовой удаленки?

— Я пять лет назад переехал жить в Сочи и сделал домашнюю студию, потому что понял, что удаленная работа — тренд ближайших лет, многое можно построить на удаленном найме. Тогда это мало кто понимал.

Вот сейчас возник бум на южные города, и на перспективу, на ближайшие 10 лет, десятки миллионов рублей потекут на юг России. Дело в том, что люди все больше могут работать удаленно, начинают заботиться о себе, жить там, где им хочется. Тренд развивается, и это развитие продолжится. Можно считать пандемию катализатором этого процесса.

— Готов ли был менеджмент к управлению людьми, работающими из дома, отслеживанию эффективности?

— Нет, на мой взгляд, не было готов. И до сих пор абсолютное большинство не знает, как это делать. Хотя поколения меняются, и во многих компаниях молодые руководители, они не привыкли к таким форматам. Это называется "жизнь заставит". Есть множество программных продуктов, которые все больше используют для контроля работы и рабочего времени.

Удаленно контролировать выгоднее для работодателя с точки зрения всех опций, включая психологическое состояние большинства сотрудников. Не всем комфортно работать дома, но если это миксовать, получится тот самый гибкий рабочий ритм, о котором многие мечтают. Поэтому плюсов здесь больше, чем минусов.

— Многие говорят о проблеме переработок в условиях удаленки, кто-то — о падении эффективности. Чем объяснить разновекторность во мнениях?

— Переработки на удаленке возникают, если сотрудник не способен грамотно выстроить свое время и согласовать его с руководителем. А падение эффективности связано исключительно с руководством. Если ты неправильно ставишь задачи, неграмотно контролируешь, это проблема.

У меня удаленная команда работает семь лет, и я доволен результатами больше, чем когда была офисная команда. Я каждый день приходил на работу, видел, как трудится каждый. Они работали хуже.

Психолог Ангелина Сигал: "Сейчас люди страдают от непонимания того, что им делать" Статистика прироста заболевших Covid-19, "удаленка" у детей, она же у родителей, и в итоге дом часто превращается из крепости в "горячую точку". Год 2020-й закручивает гайки, и, кажется, конца и края этому не будет. Что делать? Как принять новые правила игры и не потерять при этом себя и семью? И главное: наступит ли она, нормальная жизнь, после пандемии? Об этом и не только - в интервью с психологом, Ангелиной Сигал.

Почему? Во-первых, людей не нужно заставлять на удаленке. Они и так понимают, что денег иначе не заработают. Во-вторых, они более вовлеченные, потому что больше времени уделяют и личной жизни. А когда сидят на работе, им очень хочется домой. В-третьих, — правильно поставленные задачи и грамотный контроль.

— Как повлиял на работу HR-специалистов "эмоциональный след" от пандемии? Стала ли стрессоустойчивость и в целом психологический портрет более весомой характеристикой?

— Стресса и психических заболеваний стало больше, в эмоциональном плане тяжелее. Люди не привыкли общаться со своими супругами, после свадьбы в принципе толком-то и не разговаривали, потому что были заняты и затюканы. А сейчас такая возможность появилась, нужно найти баланс.

— Для работодателя психологический портрет сотрудника стал играть более важную роль?

— Думаю, да. Скорее, работодатели стали больше понимать, чем сотрудники живут, занимаются дома, сколько у них детей вообще. Стали разбираться, потому что это влияет на работоспособность.

Я постоянно задаю на собеседованиях вопросы: как вы живете, где купили квартиру, сколько у вас детей, чем занимается супруг? Раньше, да и сейчас, собеседники удивляются, мол, какое это имеет значение. Отвечаю — прямое. Но говорю им, конечно, мягче, хотя сам удивляюсь, откуда у людей это изумление.

Все перечисленное о-го-го как влияет. Я могу даже понять, какие тараканы у соискателя в голове, примерно предположить, подходит ли он моему клиенту и будет ли приносить в этой компании результат.

— Какие вообще типичные моменты в запросах от работодателей можно отметить?

— От кандидатов требуют обычно пять наиболее распространенных навыков. Первое — системное мышление, чтобы с головой было все в порядке. Здесь же — способность анализировать информацию и делать объективный вывод.

Второе — гибкость, умение подстраиваться под нового работодателя, коллектив, ситуацию, адаптивность и открытость всему новому. Это нужно, особенно в современном, чрезвычайно меняющемся мире.

Третье — стремление к саморазвитию и системному развитию в рамках компании. Люди, которые не развиваются, обречены на поражение.

Четвертое — коммуникации. Работодатель желает, чтобы сотрудники были разговорчивыми, приветливыми, легкими, ненапряжными, не угрюмыми, не затюканными своими проблемами.

И пятое, — технологичность, в том числе слепой метод печати, а не записки в блокноте. Не сказал бы, что это главный критерий при отборе на работу. Нужно всего по чуть-чуть, собирательный образ.

— Какой процент соискателей соответствует перечисленным критериям и действительно ли они могут быть совмещены все сразу?

— Это похоже на поиски идеального супруга. Чего-то точно будет не хватать. Важно, чтобы соискатель удовлетворял основным критериям. Хотя известны случаи, когда работодателю все нравилось, и "половинки" находили друг друга.

Лукаш Бабущка: "Пандемия всех заставила задуматься о методах и режимах работы" Принято считать, что современный автомобиль создается исключительно автопроизводителями. Тем не менее в среднем до 70% машины — это узлы, системы и агрегаты, которые разрабатывают и производят предприятия отрасли автокомпонентов. И затем они становятся частью продукции автогигантов, например, таких как АВТОВАЗ. Соответственно, успешность той или иной модели, ее характеристики, надежность и популярность во многом зависят от качества комплектующих. В настоящее время, выводя на рынок свои модели, автопроизводители стремятся сотрудничать с максимально надежными поставщиками, которые имеют обширный производственный опыт, глубокую профессиональную экспертизу в области разработок и подтвержденную на мировом уровне репутацию. В Самарской области одной из таких компаний является Faurecia ("Форесия"). Ее вице-президент Лукаш Бабущка рассказал, как начиналось и продолжается сотрудничество с АВТОВАЗОМ, как пандемия отразилась на отрасли, эффективным ли оказался дистанционный формат работы.

— А чего ожидают от работодателей соискатели?

— Высокую зарплату, гибкий рабочий график, включая дистанционную работу, возможностей обучаться за счет компании, чтобы сотрудник понимал, как может повышать свою стоимость на рынке. Еще это интересные обязанности и личность руководителя. Ну и по классике — эргономичность офиса, комфортные условия работы и т. д.

— Как меняется мотивация и стимулы сотрудников в последние годы?

— Есть классификация, о которой я рассказываю на тренингах. Называется она ОРОЗА. Это мотивационный потенциал сотрудника, где "О" — обратная связь от руководства. Людям тяжело, они хотят больше общения, особенно сейчас, на фоне возрастающего одиночества в условиях удаленки. "Р" — разнообразие функциональных обязанностей, еще одна "О" — отождествляемость, то есть, то, насколько человек верит в то, что делает, понимает ли, выполняет ли функцию. "З" — значимость моей функции и меня лично в компании. И "А", ставшее превалирующим в пандемию, — автономность. То есть, возможность работать дома, выполнять задачи, когда тебя никто не дергает по 10 раз на день.

— Россияне как работники — какие они? Есть ли региональная специфика?

— Даже широкими мазками про отличия в регионах говорить тяжело. Разве что самого бизнеса больше в Москве. В столице решение принимается за час, в Питере за три дня, а в регионе за неделю. Это о скорости принятия решений, способности рисковать, креативить.

Но нельзя говорить про слишком большую региональность. В любом городе есть креативные ребята, которые создают крутые проекты. Просто их количество по сравнению с Москвой меньше.

Вообще россияне хорошие работники, хотя есть расхожее мнение, что они ленивые. Нам все время это внушают. Но я общаюсь с людьми из других стран, и понимаю, что это не так. Например, у меня есть друг из Германии, которого я знаю с детства. Он среднестатистический работник, с хорошей оплатой, по должности близок к руководителю. Я у него поинтересовался, сколько времени он продуктивен на работе. Он ответил: "Максимум два часа в день". Я спросил, а как же остальное время? "Да не знаю, в интернете сижу, что-то смотрю, читаю, коллеги играют в игры".

Примерно такие же характеристики я не раз слышал и о россиянах. Но уверен: бездельников хватает в любых странах, как и непрофессиональных руководителей. Я бы сказал: у нас есть все шансы на всё. При условии, что будут правильные руководители, с грамотными амбициями и определенными финансовыми возможностями.

— В чем основные проблемы HR-рынка и рынка труда в России?

Основных проблем две. Обе связаны с недостатком компетентных кадров. Как с профессиональной, так и с эмоциональной точек зрения.

— С эмоциональной, — имеете в виду по личным качествам?

— Да, если говорить об эйчаре с точки зрения рекрутинга, то есть, подбора персонала. А так эйчар можно и шире рассмотреть: в компаниях, в основном, эйчары не умеют поддерживать корпоративный дух, зажигать коллектив, держать руку на пульсе. Многие думают, что только корпоративными конкурсами, дипломами и деньгами можно решить вопросы. Нет, нужен индивидуальный подход к каждому.

Вдобавок взаимодействие эйчара и руководителей не всегда прозрачно. У руководителей часто меняется мнение, чем должен заниматься HR-специалист.

— Какие "бзики" бывают у работодателей в требованиях к соискателям? Например, известны случаи, когда работодатель подыскивал сотрудников по гороскопу.

— Причуд всегда хватает. Но если таковы личные установки руководителя, мы обязаны им следовать. Все-таки работник в его подчинении. Нельзя называть это причудами, нужно просто выполнять. Хотя лично я не вижу в этом никакого соотношения и говорю по опыту, что компетентность не зависит от гороскопа.

Но такие требования встречаются, да. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то рыжие. Но цвет волос не влияет на интеллект и профессионализм сотрудника.

— Приходится ли кадровику делать выбор между требованиями со стороны работодателя и данными кандидата, возникает ли когнитивный диссонанс? Например, эйчар видит, что человек компетентный, а работодатель по какой-то причине против.

— Да, иногда возникают противоречия. Это вопрос внутренней договоренности. Если эйчар умеет обосновывать точку зрения, то сможет переубедить. Но надо понимать, что человек будет работать не с эйчаром в дальнейшем. Поэтому мнение руководителя чаще всего превалирует. И это нормально, я к этому отношусь с уважением.

— Насколько пристально должен обращать внимание соискатель на требования, указанные в вакансии? "Опыт работы от 5 лет, возраст до 25 лет, знание специфических программ". Порой этих требований слишком много, они противоречивые, и кандидат, теряясь, вовсе не откликается на вакансию, хотя теоретически мог бы успешно работать в должности.

— Конечно, не пристально. Есть смелость и желание — плевать на все, звони, пиши, отправляй отклик. Поэтому я и даю работодателям совет: хватит завышать требования. Занижайте! Сами разберете отклики, кому-то не ответите.

— Часто ли бывает, что ставки, сделанные на определенного кандидата, ошибочны? Взяли человека, который на собеседовании говорил "я все могу", а по факту оказалось наоборот.

— Не часто, но бывает. Я всегда не отказываю до конца вторым кандидатам, пока сотрудник не отработает хотя бы первый месяц. Там уже становится более-менее понятно. По нашей статистике — моей компании, коллег и клиентов, которых я знаю, таких случаев — около 10%.