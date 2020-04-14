Сергей Пушкин: "Этот кризис - печальный, но полезный опыт"

Один из первых самарских бизнесменов - Сергей Пушкин - поделился своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели, и об уроках, которые стоит извлечь из нынешней ситуации.

- По работе вашей юридической компании "Бизнес-доктор" вы ощутили, что клиенты столкнулись в кризисом?

- Да. Уже поступает много вопросов. Прежде всего, связанных с отношениями арендаторов и арендодателей. Например, по постановлению правительства РФ от арендодателей требуют предоставить отсрочку по платежам. Но собственник помещения мог, скажем, взять кредит, и банк отсрочку не дает.

Кроме того, дать отсрочку федеральной сетевой компаний - это одно, а какому-нибудь ИП, которое, скорее всего, разорится через год, означает, что ты никаких денег не получишь. Как обеспечить, чтобы платеж был внесен хотя бы через год, а может быть, лучше их сегодня выгнать, расторгнуть договор?

Еще один момент - все думают, что цены на аренду все равно упадут. И съемщики начинают выкручивать руки арендодателю - а давай снизим цену пополам. Возможно, что цены и правда завышены. Но люди закладывали эти доходы в свои бизнес-планы.

Арендодателей многие считают людьми, которые живут прекрасно, этакими рантье, но на самом деле у многих из них есть кредиты, текущие платежи.

В общем, здесь без юристов в любом случае не обойтись. Любой торговый центр будет иметь большое количество переговоров с арендаторами. И в конечном счете на все торговые центры юристов может и не хватить.

- А институт медиаторов? У нас в Самаре это распространенная история?

- Да, их много, были специальные курсы. Но у нас не все готовы к ним обращаться, думают, что сами договорятся. Посмотрим, сейчас как раз медиаторы могут быть очень нужны, потому что переговоров будет много.

- Как чувствует себя ваш второй бизнес - "Шведские дачи"? Есть спрос на аренду загородного жилья на период самоизоляции?

- У нас поменялся контингент клиентов. Если раньше это часто были компании, которые арендовали дачи и проводили там дни рождения, например, то сегодня это в основном семьи. Люди на время самоизоляции хотят уехать из квартиры на дачу - это лучше, чем сидеть в четырех стенах.

Илья Руднев, "Бизнес-Гарант": "Не будет тех, кого не затронет кризис" Март текущего года выдался необычайно напряженным: пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, грядущий экономический кризис... Слишком много информационного шума, слишком много паники. Мы расспросили основателя группы компаний "Бизнес-Гарант" Илью Руднева о том, что происходит, что будет с самарским бизнесом и как в этой ситуации быть.

- Ценовую политику вы не меняли?

- Мы не повышали и не понижали. Но поскольку теперь никто не работает - тарифы не как в будни, а как в выходные. Проблем с заполняемостью мы не испытываем.

- Как человек, который начинал бизнес в начале 1990-х и много чего пережил, что можете сказать о текущем моменте?

- У меня сосед, которому 70 лет, и он говорит, что никогда не видел карантина. Это, наверное, главное отличие этого кризиса от тех, что мы уже пережили. Все кризисы, которые мы видели - 1998, 2004, 2008, 2014, - они все были схожи. Этот - другой.

Кроме того, что месяц никто не работает, еще и границы закрыты, а такого не было никогда. И некоторые бизнесы остается только пожалеть.

- То есть нынешний кризис тяжелее, чем все предыдущие?

- Я считаю, что самый жесткий был в 2008 году. Не думаю, что текущий - такой же тяжелый, он коснется в основном малого бизнеса.

2008 же год - это про проблемы большого бизнеса, прежде всего. Тогда странные парни, занимавшие миллиарды долларов, ходили и просили денег у государства. И им, конечно, давали. Сейчас у них меньше проблем. А вот малому бизнесу никто ничего не даст, да он и привык как-то ни у кого ничего не просить.

- Как считаете, на какой срок это все может затянуться? И от чего это будет в первую очередь зависеть - от коронавируса или от того, что сейчас будет с нефтью?

- В обсуждении с моими знакомыми мы говорим, что затянется все до Нового года, ну до осени точно. А насчет эпидемии - у меня мама была эпидемиологом, и я представляю себе, что пока не перекроют в одном месте, в других будут заражения. Непонятно только, почему вся страна закарантинена.

- А как надо?

- У нас же по большому счету вспышка только в столице. И ее почему-то на въезд закрыли, а надо было на выезд. Тогда бы инфекция не расползалась по стране.

Но я думаю, там все грамотные и это понимают. Американцы ведь тоже не закрыли Нью-Йорк. Наверное, это невозможно. Если бы у нас вся логистика не была выстроена через Москву, то закрыли бы главный хаб - и все. Ухань же закрыли, никого не выпускали.

Александр Хенкин: "По-моему, мы рано вышли на работу" Известный самарский бизнесмен, совладелец самарского завода приборных подшипников, "Самарского Cтройфарфора" и ряда других предприятий Александр Хенкин в беседе с Волга Ньюс поделился своим мнением относительно происходящего в регионе в связи с коронавирусом, а также рассказал, как работают подконтрольные ему компании.

А так получается, что Самара вся сидит дома, хотя у нас почти нет заболевших. И не только Самара. Но пока не будет ограничен въезд в регион прибывающих из Москвы, я думаю, мы будем получать рост числа инфицированных.

- Возвращаясь к экономике - малый бизнес кого за собой потянет?

- Я думаю, что прежде всего проблемы малого бизнеса выльются в безработицу. Людей сейчас на улицу повыгоняют много, и это будет очень заметно.

- Но для бизнеса, который переживет, наверное, это хорошо, больше свободных рук и, вероятно, дешевле?

- Нет, это хуже, потому что некому будет покупать его товары и услуги.

- А что могло бы сделать государство, какие меры, по-вашему, были бы самыми эффективными?

- Наше государство - особенное, и оно думает, что запас денег должен быть всегда. И оно, наверное, будет их держать.

- А вы бы влили их в экономику?

- Ну я же не макроэкономист. Я просто вижу, как происходит в разных странах. Везде несладко, и выплаты в тысячу долларов в Америке тоже не спасают. В Англии сотрудникам закрытых предприятий платят из бюджета зарплату 80 процентов. Но это тоже не спасает. А у нас и того нет.

- Вы считаете, что государство должно взять на себя выплату зарплат работникам предприятий, закрывшихся из-за карантина?

- Я на государство давно уже не рассчитываю. Теоретически я понимаю, что по-хорошему оно должно было бы поддержать. Практически же я вижу, что это не будет делаться.

Но кто знает!.. Времена меняются, может, у нашего государства изменится, и что-то будет делаться.

- По вашему мнению, в регионах можно было бы продолжать работать - там, где нет всплесков заболеваемости?

- У нас на самом деле регионы и так сами решают, закрывать предприятия или не закрывать. Но, на мой взгляд, да - закрывать надо тот регион, из которого идет распространение инфекции. А тот, который может работать - пусть работает. Но у нас же не закрывают Москву, и тогда изоляция - правильный подход, каждый спасает сам себя. Каждая семья спасает себя.

Я смотрю на многие страны - везде разные подходы. Мне нравится шведский.

- В смысле пусть какая-то часть населения умрет, но экономика продолжает работать?

- У нас руководят политики, а в Швеции, насколько я знаю, этим процессом руководит главный эпидемиолог. Он везде выступает, объясняет процессы. Нет, я не за смерти, но я думаю, что люди все равно будет умирать.

- Какие новые возможности в этом кризисе вы видите?

- Я вижу, что на место тех, кто закроется, придут люди с новыми силами. Турагентства все умирают, а потом можно будет сделать новые, как минимум, без долгов. Умрут только слабые. Два-три месяца пережить без доходов, если ты опытный бизнесмен, ты должен уметь. Это нормально. Если не готов - погибаешь, ты рискнул и проиграл. Я давно уже не рискую.

Совладелец холдинга Milimon: "Сокращение рынка будет минимум на 30%" Совладелец и генеральный директор холдинга Milimon ("Чиполучо", "Чайхана Зира", "Пряный барашек", "СъелБыСам", "Бенджамин" и др.) Евгений Реймер рассказал в интервью Волга Ньюс, на что сейчас делают ставки в ресторанном бизнесе, почему многие боятся лишних трат больше пандемии и какие компании смогут выстоять в кризис.

- У вас нет желания заняться новым бизнесом на этом фоне? Вернуться, может, в доставку, с которой вы начинали?



- Нет. Я думаю, мне хватит подвигов и славы.

- А какие рекомендации бизнесу вы дали бы в нынешней ситуации?



- Иметь запас денег. Не иметь денег на полгода жизни - это очень дискомфортно. Размер бизнеса должен соответствовать размеру капитала - так это по-другому звучит. Если ваш бизнес слишком велик для вашего капитала, то такие случаи очень быстро вас убивают.

- У нас обычно не следят за этим балансом?

- Я думаю, так везде, не только у нас. Если в компании есть экономисты, то, может, и следят. В малом бизнесе, конечно, нет. Там, если есть спрос - начинают расти, а потом, если спроса нет или даже просто падение продаж, - проблемы. Пока одну ногу не поставил твердо на землю - не переноси вес с нее на вторую. Хорошее правило. Это мой единственный совет, много давать не нужно.

- Какие еще уроки можно вынести из нынешней ситуации?

- То, что мы не работаем, что дети пробуют учиться онлайн - это дает некоторым отраслям большой толчок. Некоторые вещи станут даже проще. Я думаю, что это печальный, но полезный опыт.

И потом, это утрата веры во всемогущество современных технологий. Это важная прививка - люди перестанут верить, что наша медицина способна на все. Поймут, что завтра может быть эпидемия, которая будет еще более страшной и будет также неудержима. Это воспитывает, конечно.