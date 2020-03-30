Илья Руднев, "Бизнес-Гарант": "Не будет тех, кого не затронет кризис"

Март текущего года выдался необычайно напряженным — пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, грядущий экономический кризис. Слишком много информационного шума, слишком много паники. Мы расспросили основателя группы компаний "Бизнес-Гарант" Илью Руднева о том, что происходит, что будет с самарским бизнесом и как в этой ситуации быть.

— Тема, которую невозможно обойти стороной, — экономический кризис и пандемия коронавируса. Как текущий кризис сказался на компании "Бизнес-Гарант"? Есть ли у вас падение заказов, прибыли? Каков прогноз по прибыли и выручке у вас на этот год?

— Для ответа на этот вопрос важно понять модель ведения бизнеса компании. Я всегда вел бизнес осторожно. Это связано с моим детством. Я воспитывался у бабушки и у нее всегда была куча мешков с сахаром, с мукой. Я не понимал и часто спрашивал — "Зачем столько?". Она всегда отвечала, что это "на всякий случай". Так я прожил 6-7 лет. И учился копить.

Когда же у меня умерла мама, то я вообще не понимал, что будет завтра. Не знал смогу ли я поесть, на что буду жить. Затем в студенчестве меня часто кидали работодатели, оставляли без зарплаты.

И именно тогда сложилось такое мышление — я должен знать, что будет завтра, мне важна безопасность и мне важно всегда выплачивать вовремя зарплату сотрудникам. Всегда должны быть "мешки с сахаром". И я весь свой бизнес построил так, чтобы всегда был большой запас прочности.

Все эксперты предсказывали мировой кризис. Рано или поздно он случился бы все равно. Я предполагал, что что-то будет. Поэтому продал в прошлом году несколько активов, например, автомобильный бизнес. Это позволило встретить эту пандемию с хорошим запасом в кэше. Поэтому я могу и буду дальше платить зарплату, что бы не случилось. Ни разу за 15 лет не задержал зарплату ни на один день. И в этот кризис не задержу.

Многие современные предприниматели ставят своей целью развитие, масштабирование. И под это берут большое количество кредитов. Такую моду нам привили. Это некое социальное клише — если Я большое, то это хорошо.

Я знаю бизнесы, где ежегодный оборот исчисляется миллиардами. Но маржа там на уровне 3%. Мое же видение такое, что пусть у меня будет меньше оборот, но рентабельность будет 25%. Все менеджеры в "Бизнес-Гаранте" завязаны на рентабельности. Для нас это самое важное, а не масштаб.

В прошлом году мы провели большую реструктуризацию компании. Я ушел с поста генерального директора, ввел совет директоров, поменял исполнительного директора, оптимизировал компанию, создал мощный отдел продаж. У нас есть несколько направлений — юридические услуги, бухгалтерские, недвижимость и коллекторские услуги. Бизнес диверсифицирован. Если я просяду в одном, то вырасту в другом. Мы, наоборот, намерены нарастить в этот кризис свою долю на рынке.

Я недавно написал книгу — "Выход". Изначально она называлась "Кризис как возможности". И это мой девиз — я по-прежнему так считаю. Такой же девиз и в компании. Тем, кто хочет меняться, у кого горят глаза, я даю возможность это сделать. До кризиса надо было уговаривать, тянуть. Сейчас же у меня нет такой задачи. Кто унылый — с такими мы будем расставаться. Будем с рынка брать голодных и недооцененных. Тех, у кого говорят глаза, у кого я сам буду учиться чему-то новому.

Мы продолжаем перестраиваться и вводим четыре новых направления — бизнес-школа, медиация, управленческий консалтинг и HR-студия. Мы постоянно ищем новые возможности — куда сможем инвестировать, куда двигаться. В кризис нужно максимально сфокусироваться. Если постоянно бегать туда-сюда, то ни за чем не успеешь.

— Если говорить в цифрах, то какие планы по выручке и прибыли на год?

— Основная задача — вырасти в три раза по прибыли по отношению к 2019 году. Сейчас мы идем в этом плане. Я озвучил всем сотрудникам это. Никаких корректировок не будет. Кризис для нас — это возможность. И точка.

— Что происходит сейчас с самарским бизнесом? Кто пострадал, чего предпринимателям ожидать?

— Я здесь ничего нового не скажу. Пострадала туристическая индустрия, перевозки, общепит, ивенты. Но всегда есть цепочки — за этими сферами несут потери другие бизнесы. Кто-то обслуживал этот бизнес и у них тоже падает прибыль.

В кризис в целом весь бизнес просядет. Это не секрет. За исключением, пожалуй, доставки, аптечных и продуктовых сетей. Из 8 млн российских предпринимателей 3 млн так или иначе попадут под ликвидацию. А это огромный пласт людей.

В этой ситуации важна политика государства. В США, Канаде, Турции принят мощный блок антикризисных мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса. В России пока неопределенность — крупный бизнес поддержат, а малый и средний как-нибудь сами.

Помимо прочего — я вижу кризис в умах. Люди боятся — у них засело, что все плохо. Пандемия пройдет, а у людей столько проблем в голове. Они боятся, закупаются гречкой, антисептиками.

Если государство в этой ситуации не проявит себя, то будет колоссальное недоверие предпринимателей к нему. На протяжении многих лет правительство заявляет о поддержке малого и среднего бизнеса. Форумы, конференции, громкие слова. А на деле что? Давайте реальную помощь, раз малый бизнес для вас важен.

С другой стороны, я не могу сказать, что государство плохое, потому что не поддерживает. Раньше тоже были кризисы — и никто особо предпринимателям не помогал. Бизнесмен всегда работает на свой страх и риск. Было бы хорошо, если бы государство помогло. Но прямых таких обязательств нет. Уже хорошо, что сняли прессинг и обещают смягчение проверок. Уже за это спасибо. Не вставляют морковку сзади.

— Правительство России формирует фонд поддержки на 300 млрд рублей (против 25 млрд евро в Италии, 750 млрд евро в Германии), отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать безрецептурные лекарства, расширение льготного кредитования. Владимир Путин заявил о кредитных каникулах для бизнеса и снижении страховых взносов. Насколько такие меры адекватны и помогут ли они?

— Одна из главных сложностей — фонд оплаты труда. Когда все встает, то все равно нужно платить зарплату. А с чего? Тут было бы логично, чтобы государство компенсировало зарплату. Они же видят отчисления — кто сколько платит. Из этого можно было бы рассчитать сумму компенсаций. И тогда бизнесу, кстати, будет выгоднее работать в белую.

Хотя я подчеркиваю — предприниматель обязан всегда что-то иметь, какую-то подушку безопасности на случай кризиса. И должен уметь маневрировать.

— Ты же правильно говорил о цепочке — если у предпринимателя нет запаса, то за ним уйдет еще кто-то. За ним еще и так далее…

— Кризис затронет всех. Не будет тех, кого бы это не тронуло. Так или иначе просядут все. Даже у тех, кому сейчас хорошо из-за пандемии, могут быть сложности. Пандемия закончится и останется экономический кризис.

— Недавно владелец сети "Андерсон" заявила, что 90% малого бизнеса не переживает этот кризис. Ты согласен с этой оценкой?

— Кризис, конечно, всех затронет. Но так много не умрет. Предприниматели такие существа, которые привыкли жить в условиях неопределенности. Выживут сильнейшие. 90% — это слишком пессимистичный прогноз.

В этой ситуации важно не читать подобные статьи, а думать, что можно сделать. Надо искать варианты, что-то придумывать. Думаю, уйдет процентов 30%. И кто это? Насколько хороши были эти предприниматели? Кризис это и процесс естественного отбора. Но те, кто выживает — вот они будут сильнейшими.

В отличие от западных стран, которые привыкли жить в стабильности, наши предприниматели лучше готовы. Русские всегда были изворотливые — мы можем что-то придумать и, используя момент, выйти на европейские рынки. Главное, чтобы китайцы тут не опередили.

— Чем в этой ситуации могут помочь власти Самарской области?

— Важно, чтобы сделали хоть что-то. Не оставляли бизнес и людей с их проблемами. А если бы и помогали, то не избранным, а всем. Пустить бесплатный транспорт, раздать маски — что угодно. Тут важна психологическая поддержка.

На местном уровне есть возможность субсидировать кредиты, создавать рабочие места, субсидировать зарплаты. Если по максимуму будут сдерживать и не закрывать заведения, не ограничивать жестко бизнес, а будут давать ему возможность хоть как-то работать, то и это уже будет хорошо. Необходимо создавать и поддерживать деловую активность в регионе.

При этом надо отдать должное руководству нашей страны. В России информационный негативный шум значительно меньше, чем в Европе. За это я благодарен. Недавно подсчитали — за этот год в мире было 4 млрд сообщений про коронавирус. За все время существования СПИДа, для сравнения, было всего 367 млн сообщений. Представляешь какой информационный шум? Вот почему люди боятся.

-Есть ли особенности ведения бизнеса в регионах и в Москве? Мне кажется, что лучшие люди уезжают из Самары в Москву…

— Молодежи в Самаре очень тесно. Они перерастают уровень своего города. И им некуда прикладывать свои таланты. Поэтому одна из главных задач, которую должно решить правительство региона и бизнес, это остановить отток талантов из Самары. Их следует делать предпринимателями. Если они здесь начнут заниматься бизнесом, то вырастет вероятность, что останутся.

Во время предпринимательства человек находит себя — не нужно расти в рамках какой-то компании. Именно для целей мы создали сообщество "Дело жизни". Мы собрали предпринимателей и дали им возможность взаимодействовать, объединяться, меняться.

Уезжают часто те, кто работал в найме. Они достигают потолка в компании и уезжают в Москву. Хотя смысла в этом нет. Можно делать бизнес удаленно — не надо физически куда-то ехать. Мы хотим создать в Самаре мощный хаб предпринимателей, чтобы они не уезжали и создавали здесь инновационные предприятия, новые рабочие места, создавали громкие компании у нас в Самаре.

— Возможно ли сделать Самару сердцем предпринимательства без поддержки властей? Удмуртия, например, недавно снизила УСН с 6 до 1%, в Казани "Иннополис" пошел по такому же пути…

— Предприниматели всегда ищут там, где выгоднее. Снижаешь налоги по отраслям, субсидируешь кредиты, даешь льготы — и люди приходят.

В Самаре классная набережная, классный отдых, отличные рестораны, хорошие театры, опера. Но давайте создавать привлекательную среду. Снижение налогов — это один из таких шагов.

Тут возможна коллаборация с государством. Если нет сильного бизнес-сообщества, то отдельные действия государства не так эффективны. Здесь все условия для win-win.

— Бытует мнение, что крупные самарские предприниматели любят мало платить и много брать. "Самара — город купеческий". И отсюда проблема с самореализацией молодых людей. Как можно развиваться, если твои услуги не оплачиваются достойно?

— Действительно, исторически Самара — это купеческий город. Предприниматели привыкли все затачивать под себя. В Самаре точно есть деньги. И много денег. Тут предприниматели почему-то с этими деньгами как "Кощей над златом чахнут".

Мне в этом смысле повезло. У меня был внутренний эмоциональный кризис. Мне повезло с людьми. Я познакомился с Игорем Рыбаковым (сооснователь компании "Технониколь", участник списка богатейших людей мира по версии Forbes В 2019 году). Он посвятил меня в свою идеологию. И это легло на мои внутренние запросы.

Хотя изначально мне было тяжело выходить. Я был закрытым и совершенно не хотел этого. Но потом нашел в себе силы.

Многим самарским бизнесменам реально страшно. Деньги любят тишину. Они боятся открываться и делиться.

Точно присутствует то, о чем ты говоришь. Самара уникальная в этом смысле. Я когда привлекаю людей в бизнес-клуб "Эквиум", то некоторые скрываются. Это часто уже заматеревшие, успешные люди. Но они уставшие. Они устали зарабатывать деньги, устали от такой жизни. У них потухшие глаза. Они безучастны.

Это их выбор. Не могу их осуждать. Я сам был таким же. Для того чтобы открыться нужно созреть. Нужен пример, ролевая модель. Я стараюсь быть таким примером. Я знаю, что многие смотрят на меня. И постепенно вовлекаются. Меняются вместе с нами. Это важно.

— Что изменило тебя? По тебе ярко видно — ты и твоя компания были закрытыми, но вдруг так поменялись. Что за установки?

— В жизни неминуемы циклы, через которые проходят все. Если ты развиваешься — ты пройдешь по этим циклам. Первый — это "давай, давай". Человек видит цель, для него важно материальное признание. Покупаются машины, квартиры, растет доход. Но в какой-то момент весь драйв пропадает. По привычке ставится цель в деньгах, а радости от ее выполнения уже нет. Базовые материальные потребности удовлетворены. И цель уже не вставляет.

Я тоже уперся в этот потолок. Для меня всегда был важен результат. Как в футболе — чтобы на табло было 10-0. А потом наступил кризис. Не вставляла эта цель. Я начал работать над собой, стал консультироваться с разными людьми. У меня встал запрос о моих чувствах, о мыслях. Если продолжить метафору, то я, как и раньше, играл в футбол, но учился наслаждаться процессом. Счет был уже не так важен. Важен процесс, важна победа и удовольствие от игры.

На какое-то время это помогло. Но потом вновь новый цикл. Мне 40 лет — у меня все было хорошо, был результат. Я задал себе вопрос "И это все?". Внутри появилась неудовлетворенность. Хотелось чего-то еще. Хотелось признания. Некоторые бизнесмены на этом этапе начинают покупать побольше яхты, заводят новых красивых девушек. Друг перед другом хвастаются. На время это дает результаты. Но на самом деле это тупик. Кто-то со временем купит яхту побольше, кто-то возьмет получше дом, получше офис. И что дальше?

В этот период я познакомился с Игорем Рыбаковым. Его идеология помогла и мне измениться. Поэтому я ушел в социальное предпринимательство. Я там учусь, развиваюсь. Появилась новая роль. И в ней огромные горизонты для роста. Появляется новое окружение, есть энергия для всего этого.

А некоторые так и остаются на первых этапах. Цели в деньгах и все. Ну появилось еще 50-60 млн рублей. И что? Покупают новый дом. Они бы и рады поменяться, но у нас в городе не принято высовываться. Будь как все.

Я попробовал — и сразу стал некоторых раздражать. Меня осуждают, воспринимают как выскочку. У людей резонирует то, что я делаю. В прошлом году я провел крупный форум "Дело Жизни". Когда приглашал туда знакомых, то мне многие говорили — ну зачем этот форум? Они многое уже видели, много где были. Причем говорили это бизнесмены старшего поколения. А вот молодежь очень активна была.

Я сознательно на свои деньги сделал такой форум. Никто такого в нашей деревне не делал. Это как в болото кирпич кинуть. Сразу пошли волны. Кто-то очнулся и что-то поменял. А кто-то так и остался в болоте.

— Вернемся к "нашему" кризису. Какие сейчас тенденции на рынке недвижимости в Самаре? Сколько сделок подвисло?

— В этот кризис нет ажиотажного спроса. В отличие от кризиса 2014 года, когда доллар вырос в цене и все пошли покупать недвижимость. Никто не понимает — надолго ли все это? Деньги при себе держат.

До кризиса был рынок продавца — было мало хороших коммерческих объектов. Покупать нечего было — брали то, что есть. А сейчас рынок покупателя — они ждут. Хотят дешевле. Поэтому недвижимость неизбежно просядет по цене. "Бизнес-Гарант" готов инвестировать в недвижимость. Будем покупать объекты, которые ниже рынка.

В жилой недвижимости такая же ситуация. Смысл сейчас покупать? Будут брать только те объекты, где дают скидки.

— Могут ли быть банкротства строительных компаний как в 2008 году?

— Да. И будут.

— Есть ли сложности из-за остановки работы судов?

— Конечно, есть. Сейчас будет огромный вал исков. Суды принимают заявления, но не рассматривают их. Люди не могут решить свои вопросы. Поэтому мы в "Бизнес-гаранте" вводим практику медиации. Создаем условия, чтобы люди договаривались.

В любых войнах обе стороны проигрывают. Чем больше людей договориться, тем больше сохраниться компанией, семей, судеб. В кризис все не на коне. Смысл есть друг друга? Лучше остаться вместе и вылезать сообща.