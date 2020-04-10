Александр Хенкин: "По-моему, мы рано вышли на работу"

Известный самарский бизнесмен, совладелец самарского "Завода приборных подшипников", "Самарского Cтройфарфора" и ряда других предприятий Александр Хенкин в беседе с Волга Ньюс поделился своим мнением относительно происходящего в регионе в связи с коронавирусом, а также рассказал, как работают подконтрольные ему компании.

В первую очередь он подчеркнул, что, по его мнению, слишком рано было принято решение о начале работы крупных предприятий.

— По-моему, это достаточно опасно. Мы видим, что происходит на проходных заводов, в транспорте… Я считаю, что, возможно, стоило еще подождать, и ничего бы от этого кардинально не изменилась. Но это моя субъективная оценка, я, естественно, не владею всей ситуацией и информацией.

— Вы говорите, что на работу стоило выйти позже. Но смогла бы, на ваш взгляд, пережить это экономика региона?

— По-моему, лучше сохранить трудовые коллективы и предприятия в такой ситуации, чем поспешить.

— Подконтрольные вам предприятия, например, "Завод приборных подшипников" сейчас работают?

— Да, мы вышли в ограниченном составе: в основном производственные рабочие, которые выполняют те заказы, особенно актуальные сейчас. Это где-то 20% сотрудников. Безусловно, всех, кого могли, мы перевели на удаленную работу.

— Сейчас уже можно говорить о падении доходов, перспективах дальнейшего развития?

— Сложно это оценить сейчас. Доходы же не падают мгновенно — это же не парикмахерская, в которой доходы падают, если люди не приходят стричься. Но подчеркну еще раз: для меня в этой ситуации главное — сохранить людей и предприятия. А то, что вышли сотрудники, пускай и не в полном составе, на мой взгляд, все равно достаточно рискованно.

— Тем, кто сейчас не работает, заработную плату сохраните в прежнем объеме или урежете?

— Это будет решаться после. Ведь по существу мы же за апрель платим в мае. Посмотрим, как будет складываться финансовая ситуация на предприятии и как наши потребители будут с нами расплачиваться.

Илья Руднев, "Бизнес-Гарант": "Не будет тех, кого не затронет кризис" Март текущего года выдался необычайно напряженным: пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, грядущий экономический кризис... Слишком много информационного шума, слишком много паники. Мы расспросили основателя группы компаний "Бизнес-Гарант" Илью Руднева о том, что происходит, что будет с самарским бизнесом и как в этой ситуации быть.

— Как вы оцениваете принимаемые властями меры поддержки бизнеса?

— Они пока недостаточно эффективны. Это первое. Второе — не известно еще, как они будут исполняться на практике. Поэтому оценить все это можно будет только через какое-то время.

Если говорить о тех предложениях, которые звучат, то тут надо понимать, что главное не только предложить что-либо, но и просчитать последствия. А этого, как мне кажется, никто не делает. Например, я, читая информацию в интернете, не нашел даже двух примерно близких цифр о том, сколько средств у нас в фонде национального благосостояния. Но ведь для принятия тех или иных решений необходимо просчитать на сколько хватит средств при развитии по одному или другому сценарию. И лишь после этого можно уже о чем-то говорить.

Другой момент — ситуация с арендаторами и арендодателями. Казалось бы, весьма узкий вопрос, но даже по нему нет конкретного решения — каждый день поступают новые указания. То принимается решение о том, что все арендодатели обязаны снизить арендную плату. Хорошо. Но за чей счет?

Потом идет поправка о том, что это касается только государственного и муниципального имущества. Это понятно и логично. Затем опять поступает информация, что снижать должны все, а им за это, возможно, снизят налоги на землю и на имущество. Но эти цифры совершенно несопоставимы. В итоге же, совершенно не ясно, как действовать даже в этом вопросе.

В целом же я считаю, что сейчас в поддержке нуждаются все предприятия — ведь везде люди, и не ясно, на сколько им хватит запасов, финансовых и не только.