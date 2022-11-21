В день матча "Крыльев" будут организованы дополнительные автобусы и трамваи

В день футбольного матча "Крылья Советов" - "Спартак" в среду, 23 ноября, к стадиону "Солидарность Самара Арена" будет подан дополнительный транспорт.
Будут организованы дополнительные составы на трамвайных маршрутах №№ 7 и 25. Трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".
Также к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41, 67, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке "Улица Дальняя" пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.