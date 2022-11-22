Новикомбанк запустил выгодные акции для клиентов к юбилею Ростеха

23 ноября Госкорпорация Ростех отмечает 15 лет со дня основания. К этой дате Новикомбанк подготовил акции для клиентов-работников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Они смогут рефинансировать кредиты сторонних банков на выгодных условиях, получить повышенные баллы по программам лояльности и разместить денежные средства на депозите по ставке до 8,2% годовых.

К юбилею Госкорпорации Ростех Новикомбанк запустил новый вклад "Юбилейный" с повышенной ставкой ̶ до 8,2% годовых. Сегодня это одно из самых выгодных предложений на рынке. Клиенты смогут зафиксировать высокий процент на рублевом депозите с возможностью пополнения до 31 января. Минимальная сумма вклада — 15 тысяч рублей. Срок размещения предлагается на выбор — 181 или 367 дней. Процентная ставка по вкладу на 181 день составит 8% годовых, на срок 367 дней — 8,2% годовых. Выплата процентов осуществляется в день окончания вклада. Открыть "Юбилейный" можно в офисе Новикомбанка или через мобильное приложение.

Сразу несколько праздничных акций Новикомбанк проводит для держателей социально-платежных карт работника Ростеха. У них есть возможность выгодно рефинансировать ипотечный и потребительский кредиты от сторонних банков до 30 декабря. Ипотеку предлагается рефинансировать по ставке от 8,2% годовых на срок до 30 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составляет 30 млн рублей, для клиентов из других регионов — 10 млн рублей. Рефинансировать потребительский кредит другого банка можно по ставке 11,5% годовых на срок до пяти лет. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей.

Сэкономить на приобретении недвижимости клиентам Новикомбанка позволят и скидки, которые на свои объекты предлагают застройщики-партнеры банка. Группа "Эталон" предоставила дополнительный дисконт от стоимости недвижимости в размере 10% на объекты в Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге и Казани и 20% — на объекты в Московском регионе. Скидка от ГК "ФСК" составляет от 14% до 28% в зависимости от объекта (в акции участвуют 10 объектов). Скидка у девелопера ASTERUS в ЖК ÁLIA — ближайшем к штаб-квартире Ростеха в Покровском-Стрешнево — может составить до 22%. А Level Group готов уступить 33% от стоимости всех объектов в Москве и Московской области. Акция действует до конца ноября.

Также Новикомбанк запустил несколько акций по программе лояльности "Бонусы". В определенные даты банк удваивает баллы за покупки по карте. Так, с 22 по 27 ноября клиенты получат вознаграждение в виде повышенных баллов в честь 15-летия Госкорпорации Ростех, а в период с 9 по 11 декабря — в честь Дня Героев Отечества.

Кроме того, двойной кешбэк предоставят и за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей, совершенную после подключения программы "Бонусы". Максимальный размер вознаграждения — 30 тысяч бонусов в месяц. Дополнительные баллы за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей могут быть начислены только один раз в период проведения акции. Эти бонусы не суммируются с дополнительными в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2 тысяч рублей была совершена в эти дни.

В эти дни продолжается акция Новикомбанка "Бонусы за квест", в рамках которой клиенты могут выиграть 10 тысяч бонусов за разные активности в мобильном приложении Новикомбанка. Акция продлится до 30 ноября. По ее итогам банк выберет 60 победителей.

Собственная программа Новикомбанка "Бонусы" позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные баллы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов партнеров и путешествия на сайте программы лояльности, оплатив ими 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении программы клиенты получают приветственные бонусы.