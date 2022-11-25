В Тольятти "Волгоцеммаш" уличили в массовых нарушениях промышленной безопасности

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило 31 нарушение обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта II класса ОАО "Волгоцеммаш", сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.
Объект специализируется на производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, и строительства.
"Установлено, что на предприятии не обеспечено проведение подготовки и аттестации работников в соответствии с требованиями; не организован и не осуществляется производственный контроль на ОПО — не назначен ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений; не проводится в установленные сроки полное и частичное технические освидетельствования ПС; отсутствуют технологические карты, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств, в том числе подвижного состава", — отмечается в сообщении.
В отношении юридического лица и должностного лица направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ.
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