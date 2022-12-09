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ПСБ стал лидером в рейтинге лучших интернет-банков для малого бизнеса

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ занял первое место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний малого бизнеса и второе место для индивидуальных предпринимателей. Рейтинг составлен на базе исследования Business Internet Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут решать свои задачи в интернет-банке.

Согласно исследованию, стремительный выход ПСБ в лидеры произошел благодаря качественному росту цифрового опыта в большинстве продуктовых ниш банка — кредитах, эквайринге, депозитах, бухгалтерии и документообороте, экосистеме партнерских сервисов.

Кроме того, ПСБ продемонстрировал лучший уровень цифровизации расчетно-кассового обслуживания и сервисов приема платежей, что обеспечивает наибольшие возможности для работы торговых компаний — клиентов банка.

Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ — первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день. Также чат-бот демонстрирует высокий уровень развития с точки зрения критериев разговорного интерфейса: распознает опечатки, понятно и лаконично общается. Бизнес-ассистент ПСБ стал самым функциональным и коммуникативно развитым на рынке.

"ПСБ в своей стратегии развития отдает приоритет цифровизации как элементу непрерывного повышения качества и удобства взаимодействия клиента и банка. Такой подход особенно актуален для бизнеса, который всегда стремится сохранить свое время и повысить эффективность работы компании, поэтому ПСБ поменял устойчивую парадигму банковского обслуживания и реализовал полностью цифровой путь для предпринимателей, максимально упростив решение их финансовых задач. В этом году мы интенсифицировали нашу работу по поиску новых решений и технологий, и лидирующие позиции ПСБ в рейтинге лучших интернет-банков для малого бизнеса подтверждают верность выбранного нами курса и мотивируют на дальнейшее внедрение востребованных банковских сервисов", — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

Каждый интернет-банк был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос бизнес-клиентов банков.

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