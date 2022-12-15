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Происшествия

"Иди, жалуйся маме!": прокуратура проверит школу в Отрадном после выхода скандального видео

ОТРАДНЫЙ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный резонанс вызвало на днях видео, опубликованное в Интернете. На кадрах - один из классов в отрадненской школе №6. Учитель грубо разговаривает со учеником, вплоть до рукоприкладства.

На записи видно, что конфликт в разгаре. Педагог за что-то отчитывает мальчика, а тот бурчит: "Уйди!"  Это еще сильнее разъяряет учителя: "Кто "уйди"? Я - "уйди"? Бестолочь! Иди, жалуйся маме скорее", - гневается женщина, после чего отвешивает мальчику мощный подзатыльник.

Пользователи пишут, что незадолго до конфликта ребенок якобы разбил чужой телефон, сломал урну и громко матерился.

Комментарии к ролику неоднозначны. Кто-то предлагает "разобраться в ситуации", защищает "профессионала с 30-летним стажем работы" и просит не судить по короткому обрывку записи. Часть комментаторов считает, что недопустимо поднимать руку на ученика при наличии любого педагогического стажа.

Кроме того, среди комментирующих оказались якобы те, чьи дети учились у "засветившегося" в неудачном ракурсе педагога: "Помнится, только из-за этой Натальи Валерьевны, учителя математики 6 школы, родители забирали своих детей и переводили в другие школы. Собирали подписи родители, чтобы ее убрали, но директор школы сказала: "А кем я заменю ее?" - рассказывает один из пользователей Сети. - Смешно было всем слушать. Она перессорилась не только с учениками, но и с родителями. До сих пор, спустя 10 лет и более, с ней не здороваются - она пророчила детям, что уголовниками будут, а эти дети оказались достойными гражданами России".

"Знаю учителя не первый год, за все это время ни разу не было ничего подобного. Я лично могу сказать, что это один из лучших педагогов шестой школы", - пишет другой пользователь.

В СУ СК РФ по Самарской области ответили, что по факту совершения преступления, совершенного по ст. 156 УК РФ, проводится проверка.

В прокуратуре Самарской области также заявили, что проверка организована "в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нарушении педагогом прав учащегося".

"Прокуратурой города Отрадного Самарской области организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенным в сети Интернет видеоматериалом. На видеозаписи зафиксировано, как учитель во время урока ударил ученика, - передает пресс-служба надзорного ведомства. - По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной и иной установленной законом ответственности. Ход процессуальной проверки контролируется".

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